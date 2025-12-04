Santa Cruz de Tenerife presenta un desfase del 14 % entre lo que se pide y lo que se paga por la vivienda

Santa Cruz de Tenerife registra un desfase del 14 % entre el precio ofertado y el precio buscado de vivienda, según la segunda entrega del Índice de Negociación Fotocasa, elaborado con datos del segundo semestre de 2025.
La capital tinerfeña comparte este nivel de diferencia con Las Palmas de Gran Canaria, situándose ambas entre las ciudades españolas con mayor margen de negociación en el mercado inmobiliario.
El informe, desarrollado a partir de la herramienta de análisis Big Data DataVenues, detalla que en estas capitales existe una diferencia notable entre el precio al que se pone a la venta un inmueble y la cantidad que los compradores están dispuestos a asumir.
Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, estos datos reflejan “una distancia entre el precio al que el vendedor oferta la vivienda y el que el comprador está dispuesto a pagar”, señalando la negociación como vía para alcanzar acuerdos.
Las 3 ciudades españoles con mayores desfases
A nivel nacional, las mayores diferencias entre oferta y demanda se registran en Granada (22 %), Palma de Mallorca (18 %) y Alicante (17 %).
Por detrás se sitúan ciudades como Murcia (15 %), Málaga (15 %), Oviedo (15 %), además de Las Palmas de Gran Canaria (14 %) y Santa Cruz de Tenerife (14 %), junto a León (14 %).
También destacan Madrid (13 %), Santander (13 %), Castellón de la Plana (12 %), Ourense (12 %), Palencia (12 %), Salamanca (12 %), Segovia (12 %), Sevilla (12 %), Tarragona (12 %) y Valencia (12 %).
En una franja intermedia, con diferencias entre el 10 % y el 11 %, se encuentran Barcelona, Córdoba, Logroño, Lleida, Valladolid y Burgos.
Por debajo aparecen Cuenca (9 %), Cáceres (9 %), Girona (9 %), Lugo (9 %), Pontevedra (9 %) y Vigo (9 %), además de Almería (8 %), Badajoz (8 %), Guadalajara (8 %) y Ávila (8 %).
¿Dónde se negocia menos por la vivienda?
Las capitales con menor diferencia entre precios ofertados y buscados son Bilbao (7 %), Huelva (7 %), Jaén (7 %), A Coruña (7 %) y Zaragoza (7 %).
A continuación figuran Albacete (6 %), Ciudad Real (6 %), Cádiz (6 %), Huesca (6 %) y Vitoria (6 %).
Cierran la clasificación San Sebastián (4 %), Soria (4 %), Toledo (4 %), Zamora (4 %), Teruel (3 %) y Pamplona (2 %), donde el margen de negociación es más reducido.