Aparatoso vuelco en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido este jueves tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en la zona de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el 112 Canarias, efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar al ocupante del coche.
Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo asistió en el lugar y procedió a su traslado a un hospital para valoración.
En el operativo también participaron Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y agentes de la Policía Local de Santa Cruz.