Piden recordar a las víctimas políticas del golpe de 1936 en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (Armht) ha pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que abra una línea de trabajo conjunta de cara al 90 aniversario del golpe militar de 1936 con medidas orientadas a garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, ha registrado una petición para establecer una línea de trabajo conjunta con el Consistorio, por lo que pide mantener “en el plazo más breve posible” un encuentro con el alcalde, José Manuel Bermúdez, para abordar los elementos de memoria ubicados en el municipio y acordar posibles líneas de colaboración, al considerar que la capital fue uno de los lugares de Canarias que sufrió con mayor dureza las consecuencias de este acto.
Recuerda que en la plaza de Candelaria, delante del antiguo Gobierno Civil, se produjo el primer episodio violento y las primeras víctimas mortales en Canarias en esta etapa: el cabo de la guardia de asalto Francisco Muñoz Serrano y un militante falangista, Santiago Cuadrado. Fruto de este incidente se desató una ola represiva en un proceso sumarísimo donde se señaló a varios vecinos, como el presidente del Círculo de la Amistad XII de Enero y el del Sindicato de Inquilinos de Santa Cruz. Además del propio gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, su secretario, Isidro Navarro, fueron fusilados.
Igualmente, tanto el alcalde democrático de la ciudad en aquel entonces, Juan Carlos Schwartz, como varios concejales, caso del segundo teniente de alcalde, José María Martín, Domingo López Torres o Santiago Albertos Hernández, fueron víctimas de las desapariciones organizadas por las nuevas autoridades franquistas, sufriendo el resto penas de cárcel, persecuciones, sanciones económicas o largos años de exilio.
La relevancia de Santa Cruz en el desarrollo de lo que establece la legislación en materia de memoria histórica y democrática, tanto canaria como estatal, hace que desde la asociación memorialista se proponga establecer un trabajo colaborativo que favorezca nuevos avances.
En este sentido, Pérez Schwartz añade que “nos gustaría colaborar activamente en el objetivo contemplado en la ley, para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, principios clave para una memoria democrática sólida y la defensa de unos valores que en este momento parecen estar cuestionados e incluso atacados por parte de la población”.
Sobre algunos de los asuntos pendientes de trámite, indica que han presentado dos propuestas relativas a Lugares de la Memoria, uno relativo a Paso Alto, uno de los primeros puntos de detención de autoridades civiles y militares en los momentos iniciales de la dictadura, y la antigua Batería Militar de Barranco del Hierro, donde fueron ejecutados a sangre fría sesenta y ocho hombres cuyo único delito fue ser activistas sociales y miembros de instituciones democráticas.
Además, la Armht ha promovido en la comisión de la Memoria, y de la mano de la asociación Masónica, la protección del Templo Masónico. “Celebramos que desde el Gobierno local se haya firmado un acuerdo, en este mismo lugar, para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, igual que celebraremos los avances en el desarrollo de medidas que han de tomare relativas al Monumento a Franco”, asegura.
Pérez Schwartz también expresa su preocupación por el nuevo proceso de urbanización en la Refinería, donde posiblemente aún se encuentran los restos de la Batería Militar.