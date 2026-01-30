Un accidente entre una moto y un coche colapsa la TF-5

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este viernes en la autopista TF-5, a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo, ha dejado al menos dos personas heridas, según ha confirmado el 112 Canarias.
El siniestro se ha producido tras una colisión entre un turismo y una moto, lo que ha obligado a la movilización inmediata de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.
Como consecuencia del accidente, se están registrando importantes retenciones en la TF-5 en sentido norte, con tráfico lento y colas que afectan a varios kilómetros en la zona.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de los heridos, mientras los equipos trabajan en la atención a los afectados, la regulación del tráfico y la retirada de los vehículos implicados para restablecer la circulación lo antes posible.