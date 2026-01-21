Paralizan el acuerdo UE-Mercosur: los agricultores canarios piden un gran pacto para proteger al sector

La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) ha propuesto un gran pacto social y político en Canarias para amortiguar los previsibles perjuicios que la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur tendrá sobre el sector primario del archipiélago.
Atratican ha realizado esta propuesta en un comunicado difundido este miércoles, jornada en la que el Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise si es compatible con los tratados de la UE, lo que paraliza de manera efectiva su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.
Para Atratican, primer colectivo de las Islas que aglutina a agricultores, pescadores y ganaderos, la aplicación de este acuerdo internacional facilitará la llegada de productos agroganaderos y pecuarios que supondrán “una competencia desleal” para los producidos en Canarias, debido a los bajos costes laborales y la menor exigencia sanitaria y fitosanitaria en los países suramericanos.
A su juicio, el sector primario europeo —y de forma más vulnerable el canario— se ha utilizado como moneda de cambio de otros intereses industriales, y será necesario que los trabajadores del campo y el mar unan sus fuerzas y comprometan a las administraciones públicas para asegurar su supervivencia y, además, “evitar que se agrave la ya muy preocupante dependencia en Canarias del exterior para alimentar a su población”.
En su opinión, esta desventaja competitiva puede transformarse en una oportunidad si se traslada de forma clara al consumidor que los productos canarios ofrecen seguridad sanitaria, calidad, soberanía alimentaria, diversificación económica y posibilidades de empleo.
“Depender para alimentarnos de terceros países en un mundo, el de hoy en día, tan inestable por tantos factores geopolíticos, es un grave riesgo que la sociedad debe conocer para plantearse cambiar el rumbo potenciando nuestro sector primario”, subraya la asociación.
Por ello reclama a todas las administraciones públicas, con especial énfasis al Gobierno de Canarias, el desarrollo de campañas informativas y publicitarias que refuercen el consumo de producto local “haciendo hincapié en esos valores”.
En esta línea, el colectivo aboga por constituir una mesa de seguimiento encargada de analizar las consecuencias del acuerdo UE-Mercosur en Canarias y proponer medidas concretas para amortiguarlas, sin que tampoco se deba cerrar la puerta en ese propuesto foro a detectar y respaldar posibles oportunidades de exportación de productos cultivados en Canarias hacia los países del Mercosur.
“Ante un escenario mundial que no podremos cambiar desde Canarias, necesitamos unidad, planificación y una respuesta propia no solo para salvar de la hecatombe a nuestro sector primario sino para potenciarlo y que se posibilite el necesario relevo generacional que ahora no tiene”, concluye Atratican.