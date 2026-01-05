La Aemet avisa: los Reyes Magos llegan a Canarias cargados de lluvias y heladas

La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos con un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan lluvias ocasionales en el resto de vertientes.
Las temperaturas sufrirán ligeros descensos, que tenderán a ser más acusados localmente, con heladas débiles en cumbres de las islas de Tenerife y La Palma. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste, tendiendo a noreste, y arreciará a partir del mediodía, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste al final del día.
En el norte de Gran Canaria con precipitaciones débiles a moderadas, con probable persistencia en las medianías.
Mientras, en el resto de zonas de la isla predominarán los intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a moderadas de carácter ocasional, especialmente en zonas de interior.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes aunque irán remitiendo durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso, siendo moderado para las máximas en medianías del norte y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 16ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del noroeste, rolando al norte moderado desde la mañana, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas del sureste y oeste, así como en zonas de interior del norte y cumbres durante la segunda mitad del día cuando son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.