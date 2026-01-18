La Aemet alerta: vientos de hasta hasta 90 km/h y olas de cinco metros esperan a Canarias

Canarias estará este domingo bajo aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El riesgo principal llegará por vientos intensos, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, e incluso picos de hasta 90 km/h en zonas expuestas, además de un importante episodio de mala mar.
Se ha activado el aviso por fenómenos costeros, ya que se espera un oleaje de entre cuatro y cinco metros de altura, especialmente en las costas más abiertas al norte y nordeste de las Islas. Esta situación obliga a extremar las precauciones en actividades marítimas y zonas próximas al litoral.
En cuanto al estado del cielo, Canarias amanecerá con cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas y persistentes en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, un escenario típico de situaciones de inestabilidad asociadas a vientos del norte.
El viento soplará de componente noroeste, girando progresivamente a nordeste, con intensidad moderada y rachas muy fuertes, sobre todo en zonas altas y costas expuestas, donde se esperan los registros más elevados.
Mientras tanto, en el resto del país, nueve comunidades autónomas estarán también en aviso amarillo por lluvia, nieve y bajas temperaturas, en una jornada marcada por el ambiente invernal. En la Península, las heladas, las nevadas en zonas montañosas y las precipitaciones persistentes condicionarán el domingo, aunque el episodio más destacado en términos de impacto se concentra en Canarias, por la combinación de viento fuerte y mala mar.
Las temperaturas en las Islas no experimentarán cambios significativos, manteniéndose estables respecto a días anteriores, aunque la sensación térmica podrá ser más baja debido al viento.