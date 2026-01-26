La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este martes

La previsión meteorológica para este martes, 27 de enero de 2026, indica que habrá cielos poco nubosos en general, con intervalos en el este y norte durante la madrugada y a primeras horas del día, así como en el oeste por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, que tenderá a ser más acusado en zonas altas y en la vertiente oeste, mientras, las máximas irán en ligero ascenso, salvo en altas cumbres centrales, donde habrá pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 9 de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, soplará moderado del oeste.
La previsión de la Aemet para la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas indica que en Gran Canaria habrá cielos poco nubosos con algunos intervalos matinales en costas.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos de nubosidad baja que tienden a nubosidad alta a partir de la mañana, mientras que a últimas horas del día se esperan cielos poco nubosos, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará de flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres, moderado de componente oeste.