El Gobierno de Canarias actualiza la alerta que afecta a las Islas: así cambia la situación desde esta tarde

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación pasando a prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 15:00 horas de hoy, lunes 26 de enero.
La decisión se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y se enmarca en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El ámbito territorial de la prealerta abarca toda la comunidad autónoma de Canarias.
Según las observaciones recogidas por Emergencias, se espera viento de componente oeste, variable, con fuerza de 2 a 4, así como mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros de altura, que tenderán a disminuir hasta 2 o 2,5 metros durante la noche de este lunes.
En cuanto a las mareas, el coeficiente previsto es medio (53) para este lunes, mientras que para el martes 27 de enero será bajo (49).
Importantes recomendaciones ante la prealerta
Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias ha instado a la población a seguir los consejos de autoprotección relacionados con los fenómenos costeros.
Entre las recomendaciones se encuentra proteger las viviendas ante una posible invasión del agua del mar, evitar situarse en muelles, espigones o zonas donde rompen las olas, así como no realizar actividades de pesca ni deportivas en áreas de riesgo.
También se aconseja no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, evitar el baño en playas con bandera roja, con fuerte oleaje, resaca o sin servicios de vigilancia, y no acampar en la playa cuando exista alerta por temporal marítimo.
En el caso de disponer de embarcaciones, se recomienda asegurar los amarres en lugares resguardados. Si se observa a otras personas en zonas peligrosas, se debe advertir del riesgo. En caso de caída al agua, se aconseja alejarse de donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar el rescate.
Si se presencia una situación de emergencia en el mar, se debe avisar de inmediato al 1-1-2. Para solicitudes de información, el Gobierno de Canarias recuerda que está disponible el teléfono 0-12.