Vicky Palma, meteoróloga, sobre la borrasca Joseph: “Afectará a Canarias a partir de este miércoles”

La borrasca Joseph marcará un episodio de lluvias abundantes y localmente fuertes en gran parte de la Península, aunque Canarias quedará al margen de sus efectos más adversos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El fenómeno meteorológico afectará especialmente a Galicia y al oeste central, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados muy elevados. A partir de las horas centrales del día, el frente asociado a la borrasca entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos y lluvias en amplias zonas, excepto en el arco mediterráneo y Baleares, donde las precipitaciones serán débiles o incluso inexistentes.
En el caso de Canarias, la situación será muy distinta. La previsión apunta a un predominio de la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios y viento flojo de dirección variable, que tenderá a girar a oeste al final del día.
En cuanto al estado de la mar, se espera mar rizada a marejada y mar de fondo del noroeste, con olas que irán disminuyendo de 4–5 metros a 2–3 metros a lo largo de la jornada.
La meteoróloga Vicky Palma explicó en RTVC que la borrasca no tendrá los mismos efectos en Canarias, aunque a partir de este miércoles el fuerte oleaje que se registre en las Islas estará relacionado con los efectos de Joseph, especialmente en el litoral norte y noroeste del Archipiélago.