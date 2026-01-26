el tiempo

La Aemet avisa de una subida notable de las temperaturas en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en las vertientes orientadas al sur durante las primeras horas, y en el nordeste y este durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán de un ligero a un moderado ascenso en cumbres y pocos cambios en el resto, sin descartar heladas débiles en cumbres centrales de madrugada. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 9 de mínima en El Hierro.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, será moderado del noroeste, que girará a oeste al final.

En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, con intervalos matinales en zonas bajas e intervalos nubosos en vertientes este y norte a últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Gran Canaria y los 14 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas y con predominio de la componente oeste en cumbres.

