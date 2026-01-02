sucesos

¿Para qué ha robado un hombre en Canarias 1.200 kilos de aluminio? La Guardia Civil lo ha detenido

Las pesquisas permitieron identificar tanto al vendedor como al presunto responsable de los hechos
¿Para qué quería un hombre en Canarias 1.200 kilos de aluminio? La Guardia Civil lo ha detenido
Agentes de la Guardia Civil adscritos al área de investigación del Puesto Principal de Los Llanos de Aridane han investigado a un hombre de 37 años, vecino del municipio de El Paso, como presunto autor de un delito de hurto relacionado con la sustracción de cable aéreo de aluminio. El material robado alcanzaría cerca de 1.000 metros, con un peso superior a los 1.200 kilos.

La actuación se inició tras una denuncia en la que se alertaba de la desaparición del cable de aluminio retirado durante unos trabajos de sustitución. Según la información facilitada por la Benemérita, el material, que estaba destinado a ser desechado, no se encontraba en el lugar donde había sido depositado tras su retirada.

A partir de ese momento, los investigadores llevaron a cabo diversas gestiones para localizar el cablede aluminio sustraído, logrando determinar que parte del aluminio había sido vendido a una empresa dedicada al reciclaje. Estas pesquisas permitieron identificar tanto al vendedor como al presunto responsable de los hechos. En total, se han recuperado 720 kilos de cable, mientras que otros 520 kilos ya habían sido comercializados. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial correspondiente.

