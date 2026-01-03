nacional

La baliza V16 genera preocupación: cualquiera puede saber dónde estás averiado

Muchos usuarios han señalado que su escasa visibilidad en determinadas condiciones no siempre cumple con la función
La baliza V16 nació como una solución para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a la colocación de los triángulos de emergencia en carretera. Su objetivo principal es facilitar la solicitud de ayuda, alertar al resto de conductores de la presencia de un vehículo averiado y evitar atropellos en situaciones de emergencia. Sin embargo, su funcionamiento ha abierto un nuevo debate relacionado con la seguridad y la privacidad de los conductores.

Desde su implantación, y con la obligación ya vigente de llevarla en el vehículo, muchos usuarios han señalado que su escasa visibilidad en determinadas condiciones no siempre cumple con la función disuasoria esperada. A esta crítica se suma ahora una preocupación mayor: la ubicación exacta que transmite la baliza.

La V16 incorpora un sistema de geolocalización que envía la posición del vehículo averiado a la plataforma de tráfico gestionada por la Dirección General de Tráfico. Esta información permite advertir a otros conductores mediante paneles informativos y sistemas de navegación, reforzando la seguridad en la vía. No obstante, expertos y conductores advierten de que esta misma tecnología podría ser aprovechada por delincuentes.

El principal motivo de inquietud es que la baliza no está vinculada a un DNI ni a la matrícula del vehículo, sino que únicamente comunica la localización de un punto de peligro en la carretera. Esto implica que, en teoría, cualquier persona con acceso a esa información podría saber que hay un conductor detenido y posiblemente vulnerable, especialmente en vías poco transitadas o durante la noche.

Algunos usuarios alertan de que esta situación podría facilitar robos, asaltos o estafas, al identificar con precisión dónde se encuentra un vehículo inmovilizado. Aunque el sistema está diseñado para proteger a los usuarios de la vía y no para ofrecer datos personales, el hecho de que la ubicación sea exacta ha generado preocupación sobre un posible uso indebido de la información si esta llegara a difundirse fuera de los canales oficiales.

Desde Tráfico recuerdan que la baliza V16 se concibió exclusivamente como una herramienta de prevención de accidentes y que su uso responde a criterios de seguridad colectiva. Aun así, el debate sigue abierto entre conductores y expertos en seguridad, que reclaman mayor información, transparencia y garantías para evitar que una medida pensada para salvar vidas pueda convertirse, indirectamente, en un nuevo riesgo en carretera.

