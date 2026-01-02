La multa real por no llevar la baliza V16 no es de 30.000 euros: “No es una cantidad desorbitada”

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores en España ya están obligados a llevar la baliza V16 para señalizar una avería o accidente en carretera. La entrada en vigor de la norma ha venido acompañada de un aluvión de mensajes alarmistas, especialmente sobre la supuesta cuantía de la multa por no cumplirla.
Tal y como indica este viernes Verifica RTVE, la multa por no llevar la baliza V16 es de 80 euros, el mismo importe que se aplicaba hasta ahora por no portar los triángulos de preseñalización.
No hay sanciones extraordinarias ni cantidades desorbitadas asociadas a este incumplimiento.
Con la nueva normativa ya en vigor, los triángulos han dejado de ser válidos para señalizar un vehículo inmovilizado. La única opción legal es una baliza V16 homologada y con conectividad, que debe colocarse en el techo del coche sin necesidad de bajar a la calzada.
Al activarse, el dispositivo emite una señal luminosa visible en 360 grados y envía la ubicación del vehículo a la plataforma de tráfico, alertando al resto de conductores a través de navegadores y paneles informativos.
Tampoco sirve para “vigilarte”
RTVE también ha desmentido otro de los rumores más extendidos: que la baliza permite controlar o identificar al conductor.
La señal que transmite es anónima, solo se envía cuando el dispositivo se activa y no está asociada a datos personales ni a la matrícula del vehículo.
Un cambio por seguridad
La sustitución del triángulo responde a un criterio de seguridad vial. Cada año se producen atropellos de personas que bajan del coche tras una avería, muchas veces mientras intentan señalizar el vehículo en la carretera.