Solo dos de los 20 nuevos centros educativos planificados para el Sur se han construido desde 2018

Nuevos colegios en Fañabé, Cabo Blanco, Aldea Blanca, Charco del Pino, Playa San Juan, El Porís… Institutos en Valle San Lorenzo, Barranco de Las Torres, San Isidro, Las Chafiras… En noviembre de 2018, el Gobierno de Canarias se comprometió a construir 20 centros educativos nuevos en el sur de Tenerife en ocho años, para hacer frente al fuerte crecimiento de población de la comarca. Ocho años después, solo dos están terminados.
Así se desprende de cruzar el anexo del Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025 con la situación actual del Plan de Choque de infraestructuras educativas del sur de Tenerife 2024-2031.
Esta última estrategia, gestionada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos que dirige Iván González Carro y con vigencia hasta el año 2031, iguala en 29 meses de ejecución el porcentaje que alcanzó el plan regional anterior en ocho años. Nueve de las once obras terminadas con el plan actual son ampliaciones de centros que ya existían; también dos son centros de nueva creación.
Un plan regional que se quedó en el 13,5 %
El Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025, presentado por la entonces consejera Soledad Monzón (CC), preveía una inversión de más de 507 millones de euros en todo el archipiélago, con el objetivo de crear 23.000 nuevas plazas escolares. De sus 148 actuaciones, solo 20 llegaron a comenzar, y se terminaron el 13,5 % de lo planificado.
En el sur, entre Fasnia y Santiago del Teide, el anexo recogía 30 actuaciones, 20 centros nuevos y 10 ampliaciones, con un presupuesto de más de 100 millones de euros. Solo se iniciaron tres: el IES de Guaza, el CIFP de Adeje y la ampliación del IES Magallanes, en Granadilla de Abona.
La financiación ya era una incógnita desde el principio, pues la Dirección General de Centros advertía entonces de que el Estado aún debía transferir 42 millones de euros anuales que fueron aprobados por el anterior Gobierno central.
Preguntada por las causas de aquella baja ejecución, la Consejería de Educación “no puede decir a qué se atribuye que tan solo se ejecutara ese porcentaje porque no estuvimos en esa etapa ni en su gestión”. Sí explica por qué algunas obras pasaron al nuevo plan, pues al no haberse ejecutado, continuaban siendo necesarias y cumplían los dos requisitos exigidos, disponer del suelo preciso y responder a una necesidad de escolarización.
El único de los 20 centros que se terminó con el plan de 2018 es el nuevo IES de Guaza, hoy IES Montaña de Guaza, en Arona, que abrió en 2023 dejando atrás los barracones. La propia Consejería reconoció en 2024 que “no supuso un aumento del número de plazas escolares”, sino el traslado del anterior IES Guaza a un centro consolidado en Parque de La Reina. El segundo es el CIFP de Adeje, la gran apuesta por la Formación Profesional en la comarca, cuyas obras comenzaron en 2018. No se terminaron hasta 2024, ya con el plan actual en marcha.
De los otros 18, solo uno está en obras, el IES de Las Chafiras, en San Miguel de Abona. En 2018 tenía un presupuesto de 5,1 millones y un calendario de obra entre 2018 y 2022; hoy está en “construcción avanzada”.
TRECE ACTUACIONES ELIMINADAS
Otros cuatro han pasado al actual Plan de Choque, algunos con otro formato. El instituto de San Isidro se plantea ahora como CEO y tiene el proyecto listo, pero sin licitar. El centro de FP de Granadilla espera a que el pleno municipal apruebe el uso educativo del suelo.
El centro de educación especial previsto en San Miguel se ubica ahora en Las Chafiras y acaba de incorporarse al plan. Y el colegio nuevo de Tijoco se ha convertido en una ampliación del CEIP Tijoco Bajo, pendiente de convenio.
Los trece restantes no figuran en la planificación actual ni en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas de Canarias correspondiente a 2024-2035.
Son diez colegios, que se proyectaban en Playa San Juan, Fañabé, Barranco de Las Torres, Cabo Blanco, Guaza, Los Cristianos-Las Américas, Aldea Blanca, Charco del Pino, El Médano y El Porís, y tres institutos, en Barranco de Las Torres, Valle San Lorenzo y El Médano. En este último caso, el plan actual solo contemplaba ampliar el instituto existente, una obra que ya está terminada.
Un plan de choque centrado en ampliaciones
El plan de choque, presentado en junio de 2024 para dar respuesta urgente a la falta de plazas escolares en la comarca, está a punto de cumplir dos años y medio. Tiene terminadas y recepcionadas once de sus 29 actuaciones, el 37,9 %, con una inversión ejecutada de 10.967.526 euros. Es solo el 13,3% de los 82.724.304 euros que cuesta ahora el plan.
La mayoría de lo terminado son ampliaciones de centros existentes: el CEO Andrés Orozco, en Arafo; el IES Magallanes y el CEIP Froilán Hernández, en Granadilla de Abona; el CEO Hermano Pedro, en Vilaflor; el CEO Guajara, en Fasnia; un CEO en Arona; el CEIP Punta Larga, en Candelaria, y el IES El Médano.
Los únicos centros nuevos terminados están en Adeje. Uno es el CIFP, que con 6,64 millones supone alrededor del 60% de todo lo ejecutado. El otro es el Centro de Educación Especial, inaugurado el pasado mes de septiembre.
Catorce de las 29 actuaciones del plan ya figuraban en el de 2018, y diez siguen pendientes. Además, dos de las obras terminadas, el CIFP de Adeje y la ampliación del IES Magallanes, se iniciaron con el plan anterior y Educación las computa en ambos. Entre las dos suman 7,29 millones, dos tercios de toda la inversión ejecutada hasta ahora.
La Consejería lo justifica en que se trata de obras comenzadas pero no finalizadas, «cuya inversión se realizó en su mayoría dentro del nuevo plan», y añade que, por sus fechas, ambos planes se solapan. La comparación que hace Educación con el plan anterior, en todo caso, enfrenta el balance de un plan regional con el de uno centrado en el sur, y obras comenzadas con obras terminadas.
Educación defiende el ritmo actual
La Dirección General de Infraestructuras dependiente del Gobierno de Canarias sostiene que el plan avanza según lo previsto. Según sus cálculos, ya ha transcurrido el 37,5 % de sus ocho años de duración, un porcentaje prácticamente igual al de obras terminadas. Si se cuentan los 29 meses transcurridos desde su presentación, el tiempo consumido ronda el 30 %.
De las 18 actuaciones pendientes, solo dos están en obra, el IES de Las Chafiras y la ampliación del IES Manuel Martín González, en Guía de Isora.
Varios proyectos están listos pero sin licitar
Es el caso del nuevo CEO de Abades, ubicado en el municipio de Arico, cuyo presupuesto ha pasado de 6,4 a 9,76 millones de euros para incluir la climatización y otras actuaciones de adaptación a las altas temperaturas. Según Educación, saldrá a concurso cuando haya disponibilidad presupuestaria.
Por su parte, la ampliación del CEIP Abona, en Granadilla, ha quedado desierta en sus dos licitaciones.
El plan ha perdido además dos actuaciones. La ampliación del IES Mencey Acaymo, en Güímar, se retiró porque Educación considera que no hay necesidad de escolarización
El Centro de Educación Especial con residencia de Parque La Reina, en Arona, presupuestado en 10,6 millones, quedó fuera porque el Ayuntamiento no llegó a ceder el suelo, pese a que el pleno aprobó su puesta a disposición en junio de 2024. La Consejería asegura a DIARIO DE AVISOS que, tras varias reuniones, el Consistorio ha agilizado los trámites y está cerca de completar la cesión. Cuando lo haga, la actuación volverá a incluirse en el plan.
Con más de 71 millones de euros aún por invertir y algo más de cinco años y medio por delante, el Plan de Choque, que nació para descongestionar las aulas del sur, afronta ahora el reto de levantar casi todos sus centros de nueva construcción.