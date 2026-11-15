Nuevos servicios y más comodidades: así será el renovado camping de Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, informó de que continúa desarrollando obras de mejora en las instalaciones del camping de Punta del Hidalgo, con el propósito de reforzar la seguridad y conservación de este recinto alojativo y optimizar los servicios disponibles para los usuarios y usuarias.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “a lo largo de este mandato se ha realizado un esfuerzo importante para poner al día esta infraestructura y ampliar significativamente las prestaciones que se ofrecen a los campistas, incluyendo un cambio de modelo en la gestión de las reservas a través de una nueva página web y la posibilidad de permanecer abierto los 365 días del año”.
El concejal del área, Ángel Chinea, detalló que “durante las últimas semanas se ha abordado la reparación de elementos estructurales afectados por la corrosión, como consecuencia directa de la elevada exposición al ambiente costero, así como trabajos de acondicionamiento en toda la red de saneamiento que abarca los aseos y otras dependencias de este complejo”.
Asimismo, en este momento se encuentra en proceso la instalación de torres solares para facilitar la recarga de teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles, equipadas con ocho puertos USB cada una. Este nuevo servicio se complementará con una taquilla que permitirá a la ciudadanía dejar sus dispositivos cargando de forma segura en el interior del edificio, sin necesidad de permanecer junto a ellos.
Estas labores se completarán con otros trabajos ya programados, que se realizan de manera periódica en la previa de épocas con mayor afluencia de personas, como son jardinería, limpieza y puesta a punto general de todo el espacio. Además, se trabaja con el objetivo de que la zona de acampada pueda reabrir antes del puente de diciembre en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento.
A lo largo de este año se han completado otras mejoras como la restauración del edificio principal, además de la creación de nuevos espacios como un parque para la dinamización infantil, un entorno de merenderos al aire libre, servicios de lavandería y baños adaptados, incluyendo el primer servicio para personas con ostomía del municipio.
Desde el Ayuntamiento recordaron que este camping es de las pocas instalaciones habilitadas para el estacionamiento y pernoctación de caravanas y autocaravanas, así como casetas de campaña.