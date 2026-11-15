Saray, la artesana de Tenerife que convierte los paisajes de Canarias en velas aromáticas

Erizo Creaciones transmite inspiración marina y esencia canaria en cada una de sus piezas, desde velas vegetales a ambientadores sólidos o hasta pastillas de cera para quemar (wax melts), entre otros. Todo elaborado completamente de manera artesanal y utilizando ceras vegetales, como de soja o de coco, y que se inspiran en “nuestros paisajes, nuestras costas, nuestros montes y también en recuerdos personales que intentamos reflejar de una forma u otra, porque creo que lo que diferencia a cada marca artesanal es precisamente eso: la identidad de la persona que está detrás de cada creación”. Así lo explica Saray Molina Moreno, quien elabora todas estas piezas desde su taller en Tejina.
Un proyecto que nació en 2022 a partir de un hobby compartido con su madre y que ha ido creciendo hasta el punto en que Saray ya se dedica profesionalmente de pleno al desarrollo de esta marca artesanal, cuyos productos pueden adquirirse a través de su página web (https://www.erizocreaciones.com) o en los diferentes mercadillos y ferias en los que participa. Asimismo, en estos momentos está terminando de cerrar acuerdos para posibilitar también la venta física en algunos puntos de la Isla.
En la actualidad, Erizo Creaciones ofrece una amplia gama de productos como velas decorativas o aromáticas (con sus propios envases también artesanales), velas de masaje (compuestas por manteca de karité, aceite de almendras, cera de soja y aceites esenciales, que cuando se derriten pueden utilizarse para masajear la piel), pastillas de cera para quemar (wax melts) y sus quemadores, perfumadores en espray y ambientadores sólidos de armario (que se pueden partir y reutilizar también en el quemador para darles una segunda vida).
“Todo lo que comercializamos intentamos hacerlo desde cero, es decir, elaboramos el envase en el que vamos a hacer la vela, con yeso o con cemento y con pigmentos, y después los impermeabilizamos. Es un proceso lento pero es bastante satisfactorio cuando desmoldas y ves los colores que han salido. Y después pasamos a la elaboración de la vela, utilizando siempre ceras vegetales y fragancias testadas bajo normativa europea o aceites esenciales”, explica Saray.
Tratando de mantener siempre la esencia de Erizo Creaciones, los productos se adaptan también un poco a las diferentes temporadas, con colecciones especiales para otoño o Navidad, que ya está disponible. Por ejemplo, detalla Saray, “en otoño intentamos recrear el otoño canario y sacamos dos velas en esta colección. Una se llamaba Paseo por Anaga, que era un aroma a eucalipto, mentolado, a tierra mojada; y después otra que se llamó Recuerdo de la infancia, cuyo aroma me recordaba a cuando era pequeña y mis tías y mi abuela estaban en la cocina haciendo la leche condensada al baño maría y eso a mí me recuerda al otoño”.
Pero además de estos productos, Erizo Creaciones ofrece a sus clientes la posibilidad de elaborar piezas únicas para eventos como bodas, bautizos y comuniones. Y si alguien quiere probar la experiencia de crear su propia vela, más o menos una vez al mes suelen sacar un taller para grupos reducidos, en su espacio en Tejina, al que puede asistir cualquier persona sin conocimientos previos en esta materia “y dejar volar la creatividad y que mezclen aromas, pigmentos, y no solo se lleven a casa algo que huela bien, sino algo que han hecho ellos mismos”, destaca Saray.