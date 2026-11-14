El camping de Punta del Hidalgo estrena mejoras y ultima su reapertura para diciembre

El camping de Punta del Hidalgo, en La Laguna, continúa con las obras de mejora de sus instalaciones con el objetivo de reabrir la zona de acampada antes del puente de diciembre. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, se están reparando estructuras afectadas por la corrosión marina e incorporando nuevos servicios para los usuarios, entre ellos puntos de recarga de dispositivos móviles mediante energía solar.
La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, dirigida por Ángel Chinea, está coordinando estos trabajos, que buscan reforzar la seguridad del recinto y completar su acondicionamiento para las próximas fechas de mayor afluencia.
Entre las principales novedades destaca la instalación de torres solares con ocho puertos USB cada una, que permitirán cargar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Además, el camping contará con una taquilla habilitada para dejar los dispositivos cargando de forma segura en el interior del edificio, sin necesidad de permanecer junto a ellos.
Obras para mejorar la seguridad del camping
El concejal Ángel Chinea explicó que durante las últimas semanas se han realizado reparaciones en diferentes elementos estructurales deteriorados por la exposición al ambiente marino.
Las actuaciones también incluyen trabajos de acondicionamiento en la red de saneamiento de los aseos y otras dependencias.
A estas intervenciones se sumarán labores de jardinería, limpieza y mantenimiento general, habituales antes de los periodos con mayor presencia de campistas.
El objetivo municipal es que la zona de acampada pueda volver a recibir usuarios antes del puente de diciembre, aunque todavía no se ha comunicado una fecha concreta de reapertura.
Un camping con 78 parcelas y capacidad para más de 300 personas
El Ayuntamiento de La Laguna ha desarrollado distintas mejoras durante 2026 en este espacio de 24.000 metros cuadrados, que cuenta con 78 parcelas y capacidad aproximada para más de 300 personas.
Entre los trabajos ya ejecutados figuran la restauración del edificio principal, la creación de una zona de juegos infantiles y nuevos merenderos al aire libre.
También se han incorporado servicios de lavandería y baños adaptados, incluido el primer aseo para personas con ostomía del municipio.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que las actuaciones realizadas durante este mandato han permitido ampliar las prestaciones del recinto y modificar su sistema de funcionamiento.
Una de las principales novedades fue la implantación de una plataforma digital de reservas y la posibilidad de abrir los 365 días del año, frente al anterior modelo de funcionamiento estacional.
El camping dispone, además, de conexiones eléctricas en la mayoría de sus parcelas, duchas, tomas de agua exteriores y aparcamiento para cerca de 80 vehículos.
Las personas interesadas en consultar la disponibilidad y gestionar sus reservas pueden acceder a la web oficial camping.lalaguna.es.