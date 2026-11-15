Ángel, el guardián del mimbre canario, lucha por salvar un oficio en peligro de desaparecer

La falta de relevo generacional, la mecanización y los nuevos hábitos de consumo están acelerando la pérdida de los oficios tradicionales y, con ellos, de una parte esencial de la identidad cultural de Canarias.
Hubo un tiempo en que cestos, sombreros y escobas eran herramientas indispensables en cualquier familia vinculada al campo. En la casa de Ángel González Rodríguez, natural del municipio palmero de Barlovento, todos sabían trabajar el mimbre. Él aprendió el oficio observando a su madre, a quien acompañaba desde pequeño a las ferias de artesanía.
Hace cinco años, su fallecimiento supuso un punto de inflexión. A la pérdida personal de su progenitora se sumó la lenta agonía de la cestería y que cada vez quedaban menos manos dispuestas a sostenerla. Fue entonces cuando Ángel empezó a fijarse con otros ojos en cestas distintas a las que tejía su madre. Poco a poco las fue comparando y analizando hasta descubrir que las piezas de La Palma no se construyen igual que las de Tenerife, y que en Gran Canaria se emplean técnicas completamente diferentes.
Fruto de esa inquietud se propuso dar un paso más y acudió a la bibliografía existente, pero apenas encontró rastro: un libro sobre la cestería tradicional de Gran Canaria y algunos artículos sueltos en revistas especializadas e internet. “Parecían piezas sueltas de un puzzle, faltaba un estudio riguroso sobre las técnicas, las formas y las particularidades de este oficio en el Archipiélago. Ahí fue cuando empecé a darle vueltas”, cuenta.
Todo ello se fue convirtiendo en un trabajo de campo durante más de dos años y que finalmente plasmó en una investigación titulada La cestería tradicional de mimbre de las Islas Canarias. Su esfuerzo fue reconocido y lo llevó a ganar recientemente el Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2026, que concede el Cabildo, dotado con 6.500 euros.
El jurado destacó su aportación al conocimiento de la cestería tradicional canaria mediante fuentes orales, el análisis técnico de los trenzados y un detallado registro de piezas de distintas islas, una documentación rigurosa que contribuye a preservar, proteger y transmitir a las nuevas generaciones un patrimonio que forma parte de la identidad canaria. “Sabía que era un trabajo concienzudo y además, cuando uno se presenta, siempre alberga cierta esperanza en poder ganar”, confiesa.
Sin embargo, cuando lo llamaron para comunicarle el premio “se quedó en blanco”. “Fue una sensación que no me creía pese a todo el trabajo que había supuesto. Y como todo lo relacionado con la cestería lo termino asociando a la figura de mi madre, ese momento fue un cúmulo de emociones”, confiesa.
En su casa de La Corujera Ángel teje sus cestas en los ratos libres que le deja su trabajo como docente en el instituto del municipio. Ha preparado una especie de taller en el garaje, donde además de cestas de diversos tamaños, almacena cuidadosamente el mimbre, un material que necesita de suficiente humedad para que no se estropee y no lo ataque la carcoma.
Conseguir buena materia prima es hoy una de las dificultades del oficio, pues el arbusto ha ido retrocediendo al mismo ritmo que el mundo rural y los propios artesanos. “Una cosa es tejer el mimbre y otra muy distinta cultivarlo, ya que exige un mantenimiento anual y podas constantes para evitar que ramifique, crezca como un árbol y luego no sirva para la cestería”, precisa Ángel.
Reproducción de las mimbreras
Su estudio también aborda la reproducción de las mimbreras por esquejes, cuya cosecha tarda entre tres y cuatro años en dar frutos. En su caso, ha empezado a experimentar con mimbreras de su familia en La Palma pero todavía no producen. Mientras tanto, la mayor parte del material lo consigue gracias a antiguos cesteros retirados.
La paleta de colores del mimbre depende de la variedad de la planta, de si el secado se realiza al sol o a la sombra y de la duración del remojo. Este último paso resulta crucial y varía según la geografía insular. “En El Hierro, por ejemplo, lo mojaban en agua de mar o en charcos porque sostenían que así se picaba menos y se prevenía el bicho”, apunta el investigador.
Para trabajarlo es fundamental una buena preparación. Se remoja en agua toda la vara entera y dependiendo del tipo de mimbre y la temperatura del agua, se debe dejar entre 10 y 15 días para que se flexibilice. Hay artesanos que lo trabajan a poco de podar y otros antes de terminar de secarse del todo, pero eso depende de cada uno. “Lo único que no se puede hacer es trabajarlo cuando está verde porque la planta merma y se queda flojo”, explica Ángel.
A ello se suma la vigilancia constante contra insectos como la polilla mediante tratamientos antixilófagos, aunque hay personas que optan por congelar las piezas ya terminadas o incluso le ponen azufre.
“Hay toda una sabiduría alrededor del mimbre que nuestros mayores aplicaban de forma natural porque lo trabajaban en el día a día ya fabricaban objetos que necesitaban para vivir”, reflexiona.
Sentado en su banco de cestero, apenas necesita unas pocas herramientas. Unas tijeras de podar y una podona, un instrumento de acero con hoja curva y mango corto de madera utilizado tradicionalmente para rozar y segar, son suficientes.
Convertido en un guardián del mimbre canario, cree que en el campo de la cestería todavía hay mucho por descubrir, ya que en Canarias la riqueza es muy amplia y cada isla tiene sus características. El trenzado cambia de un sitio a otro, el orden en el que se fabrica (a veces se hace el asa primero y luego se remata), y otras pequeñas diferencias que, al empezar a verlas, se repiten en la zona. A veces se encuentran en la propia isla, dependiendo de los municipios y de los artesanos, ya que cada uno le imprime su propio sello.
En Tenerife, por ejemplo, la cestería de Anaga es muy diferente a la del noroeste de la Isla, desde San Juan de la Rambla a Buenavista del Norte. En La Gomera ocurre lo mismo entre Agulo y Vallehermoso.
Una de las deudas que le ha quedado pendiente es no haber podido entrevistar a más cesteros veteranos antes que se pierdan, igual que las piezas, sustituidas por otros materiales que rebajan su coste y tiempo de producción.
Por eso, siempre que puede, Ángel adquiere cestas antiguas o las fotografía y las mide. Todo su entorno -familiares, amigos y colegas- le envía fotografías cada vez que se topa con una en algún rincón del Archipiélago.
“Antes era habitual ver a cualquier agricultor tejer su propia cesta por pura necesidad, mientras que el cestero era quien producía a mayor escala”, indica. Pero las cestas de mimbre pasaron de ser un objeto doméstico imprescindible para el día a día y a las que tal vez no se le prestaban atención, a ser reemplazadas por nuevos recipientes y materiales o terminando como elementos de decoración, una consecuencia inevitable del paso de la vida rural a la de ciudad.
Para evitarlo, Ángel ha convertido las aulas en su mejor trinchera. En cada centro educativo por el que ha pasado ha organizado talleres y demostraciones, “dando la lata” con entusiasmo a sus compañeros de claustro.
Convencido del enorme potencial pedagógico de este oficio tradicional, el docente colabora actualmente con el departamento de Matemáticas del IES Santa Úrsula para integrar la cestería en una situación de aprendizaje de geometría. Su objetivo es claro: lograr que la cultura tradicional del Archipiélago se viva todo el año, “sin quedarse encerrada únicamente en el Día de Canarias”.