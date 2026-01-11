Blockbuster, el mítico videoclub, prepara su regreso: Canarias albergó una de sus últimas tiendas

Una de las marcas más emblemáticas del ocio audiovisual está de regreso (al menos en el imaginario colectivo) y esta vez no como videoclub, sino como posible plataforma de streaming para competir en la era digital. Blockbuster, célebre por sus tiendas de alquiler de películas en VHS y DVD durante los años 80 y 90, estaría preparando un inesperado retorno al panorama del entretenimiento online en 2026.
Este giro ha sorprendido tanto por su simbolismo como por su ironía: la misma compañía que en su momento descartó comprar Netflix, opción que marcó un antes y un después en la industria, ahora podría enfrentarse a ella en su terreno.
Canarias, testigo del final de una era
La historia de Blockbuster en España ya tuvo un capítulo significativo en el Archipiélago. Aunque la cadena cerró sus 105 tiendas en el país en marzo de 2006, tras años de pérdidas y la creciente popularidad de la piratería y del alquiler online, algunas sucursales en Gran Canaria sobrevivieron un año más a ese cierre general.
De hecho, el último videoclub de Blockbuster en España cerró sus puertas en marzo de 2007 en la calle Viriato, en Las Palmas de Gran Canaria. Ese local fue el último bastión en España de una marca que había formado parte del ocio doméstico de miles de hogares.
La clausura del establecimiento en Las Palmas marcó el final de una era y quedó en la memoria de clientes y trabajadores como símbolo del cambio tecnológico que vivió el consumo audiovisual.
¿De los estantes de DVD al streaming?
Con el auge de internet y la transición hacia el consumo de contenidos bajo demanda, Blockbuster no logró adaptarse a tiempo a los cambios y terminó perdiendo terreno frente a modelos de streaming como el de Netflix. El cierre de tiendas físicas y la posterior declaración de bancarrota global en 2010 consolidaron su desaparición física del mercado tradicional.
Sin embargo, la marca mantiene una presencia nostálgica y ahora parece interesada en aprovechar ese legado emocional para dar el salto al streaming.
Pistas del proyecto y rumores sobre 2026 para Blockbuster
Aunque Blockbuster no ha hecho anuncios oficiales, en su sitio web oficial ha aparecido recientemente un mensaje críptico acompañado de su logo: “Estamos trabajando en rebobinar tu película”. Esta frase intrigante, junto con un enlace que redirige a Sling, un servicio de TV de pago por internet, ha desatado especulaciones sobre posibles alianzas o modelos híbridos de contenido.
Las fuentes de la industria insinúan que el proyecto podría ver la luz en 2026, pero no hay confirmaciones sobre fechas concretas, países de lanzamiento, catálogo o modelo de negocio.
Oportunidad y riesgo en un mercado saturado
El mercado del streaming está dominado por plataformas consolidadas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o HBO Max, y la competencia es feroz. No obstante, Blockbuster podría explotar su factor nostalgia, una conexión emocional con generaciones que recuerdan las tardes de videoclub y el ritual de elegir película mientras bajaban la tapa del VHS o el DVD.
El gran desafío será definir una propuesta de valor clara que justifique su entrada en un sector donde la oferta de contenidos es abundante y los consumidores están acostumbrados a catálogos extensos y algoritmos personalizados.
¿Nostalgia o estrategia ganadora?
El posible regreso de Blockbuster en 2026 abre un debate interesantísimo: ¿puede una marca del pasado reconvertirse con éxito en la era digital? El tiempo dirá si este movimiento es un golpe de marketing nostálgico o el inicio de una nueva etapa para una firma que una vez marcó tendencia en el entretenimiento familiar.