Buscan a José A. L.V, desaparecido en Canarias

Piden colaboración ciudadana para localizarlo
SOS Desaparecidos ha activado una alerta este jueves para localizar a José A.L.V, quien se encuentra desaparecido en Canarias desde el 12 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.

José tiene 26 años, mide 1,60/65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.

Desde la asociación apelan a la colaboración ciudadana para localizar lo antes posible a este último desaparecido en Canarias (868-286-726).

