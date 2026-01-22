Buscan a José A. L.V, desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ha activado una alerta este jueves para localizar a José A.L.V, quien se encuentra desaparecido en Canarias desde el 12 de enero de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria.
José tiene 26 años, mide 1,60/65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.
Desde la asociación apelan a la colaboración ciudadana para localizar lo antes posible a este último desaparecido en Canarias (868-286-726).