Buscan a José Ricardo, desaparecido en Tenerife: se ruega máxima difusión

El desaparecido fue visto por última vez el pasado 12 de enero en Granadilla
Buscan a José Ricardo, desaparecido en Tenerife. CNDES
El Centro Nacional de Desaparecidos ha activado una alerta para tratar de localizar a José Ricardo P. P.desaparecido en Tenerife desde el pasado 12 de enero de 2026.

El hombre, de 59 años, fue visto por última vez en el término municipal de Granadilla de Abona, en el sur de la Isla.

Según se detalla en el cartel de búsqueda, José Ricardo mide 1,70 metros de altura, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo castaño, listo y con calvicie parcial.

Desde la Guardia Civil ruegan máxima difusión del caso. Cualquier información sobre la localización de José Ricardo puede ser facilitada a través del teléfono 062.

