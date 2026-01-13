sucesos

Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife: es menor y vulnerable

El menor desaparecido en Tenerife es una persona "vulnerable", por lo que SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizarle lo antes posible
Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife
Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife: es menor y vulnerable. SOS Desaparecidos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

SOS Desaparecidos ha activado este martes, 13 de enero de 2026, una alerta para localizar a Gabriel Alejandro C. V., de 16 años y desaparecido en Tenerife. Fue visto por última vez en Santa Cruz.

Desde la asociación señala que se trata de un joven “altamente vulnerable”, por lo que es crucial la colaboración ciudadana para encontrarle lo antes posible.

  1. ¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias? Los datos que sitúan a las Islas como el 'punto negro' de España¿Por qué hay tantas desapariciones en Canarias? Los datos que sitúan a las Islas como el ‘punto negro’ de España

El desaparecido en Tenerife es un menor de 16 años

Gabriel Alejandro mide 1,70/75 metros de estatura, es de complexión delgada; tiene el pelo negro y los ojos grises; lleva gafas graduadas y tiene un tatuaje con el nombre “Alejandra” en el brazo izquierdo.

Asimismo, lleva puesto un pendiente en la oreja.

Las personas que dispongan de algún dato que permita localizar al menor desaparecido en Tenerife pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726.

Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife: es menor y vulnerable
Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife: es menor y vulnerable

Canarias, entre las comunidades con más desaparecidos

Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.

Durante 2024 se registraron 4.502 denuncias por desaparición en las Islas, una cifra solo superada por Andalucía (5.873), pero que coloca al Archipiélago por encima de Madrid (4.434) y Cataluña (3.622).

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas