Buscan Gabriel Alejandro, desaparecido en Tenerife: es menor y vulnerable

SOS Desaparecidos ha activado este martes, 13 de enero de 2026, una alerta para localizar a Gabriel Alejandro C. V., de 16 años y desaparecido en Tenerife. Fue visto por última vez en Santa Cruz.
Desde la asociación señala que se trata de un joven “altamente vulnerable”, por lo que es crucial la colaboración ciudadana para encontrarle lo antes posible.
El desaparecido en Tenerife es un menor de 16 años
Gabriel Alejandro mide 1,70/75 metros de estatura, es de complexión delgada; tiene el pelo negro y los ojos grises; lleva gafas graduadas y tiene un tatuaje con el nombre “Alejandra” en el brazo izquierdo.
Asimismo, lleva puesto un pendiente en la oreja.
Las personas que dispongan de algún dato que permita localizar al menor desaparecido en Tenerife pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726.
Canarias, entre las comunidades con más desaparecidos
Canarias es una de las comunidades con más desapariciones de toda España, según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), presentado por el Ministerio del Interior.
Durante 2024 se registraron 4.502 denuncias por desaparición en las Islas, una cifra solo superada por Andalucía (5.873), pero que coloca al Archipiélago por encima de Madrid (4.434) y Cataluña (3.622).