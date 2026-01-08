sucesos

Buscan a María del Carmen, desaparecida en Tenerife

SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana para localizarle lo antes posible
La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a María del Carmen M.Edesaparecida en Tenerife desde el 15 de noviembre de 2025.

La mujer de 53 años, fue visto por última vez en el término municipal de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife.

Según se detalla en el cartel de búsqueda, cuya difusión es indispensable, María del Carmen mide 1,55/60 metros de altura, es de complexión normal y tiene el pelo.

Cualquier información sobre la localización de María del Carmen puede ser facilitada a través del teléfono 868 286 726.

