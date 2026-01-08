Buscan a María del Carmen, desaparecida en Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a María del Carmen M.E, desaparecida en Tenerife desde el 15 de noviembre de 2025.
La mujer de 53 años, fue visto por última vez en el término municipal de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife.
🆘 DESAPARECIDA#Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #PuertodelaCruz#SantaCruzdeTenerife— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) January 7, 2026
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/2HjBxmUblX
Según se detalla en el cartel de búsqueda, cuya difusión es indispensable, María del Carmen mide 1,55/60 metros de altura, es de complexión normal y tiene el pelo.
Cualquier información sobre la localización de María del Carmen puede ser facilitada a través del teléfono 868 286 726.