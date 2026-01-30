Última hora sobre la búsqueda de la mujer desaparecida en el mar en Tenerife

El dispositivo de emergencia desplegado en la costa norte de Tenerife para localizar a una mujer desaparecida tras caer al mar en Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte, continúa activo, aunque las condiciones del mar están dificultando seriamente las labores de búsqueda.
Según ha informado Televisión Canaria, el fuerte oleaje ha impedido que los barcos de Salvamento Marítimo puedan salir este viernes a primera hora, por lo que el operativo se mantiene por medios terrestres y aéreos mientras el estado de la mar no permita la intervención marítima.
La alerta fue recibida por el 112 Canarias a las 22.15 horas de este miércoles, lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia en Tenerife. Desde ese momento, los equipos trabajan de forma coordinada en el rastreo de la zona, aunque por el momento no se han obtenido resultados.
Durante la noche se produjo una falsa alarma tras localizarse un objeto entre las rocas, que finalmente fue descartado por los efectivos desplazados al lugar.
Vista por última vez en Mesa del Mar
Según han relatado vecinos de la zona, la mujer fue vista por última vez paseando a su perro por el entorno del muelle, un área muy próxima al mar. Esta información fue trasladada a los servicios de emergencia, que han centrado la búsqueda inicial en ese punto y en los tramos costeros colindantes.
Ante la posibilidad de que las corrientes marinas hayan desplazado a la persona, el operativo ha ampliado su radio de actuación hasta el municipio de El Sauzal, tanto por tierra como desde el aire.
Un operativo con múltiples medios
En el dispositivo participan efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). El operativo permanece activo de forma permanente y se adaptará a la evolución de las condiciones marítimas para poder reanudar la búsqueda por mar en cuanto sea posible.