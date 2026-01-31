sucesos

Peinan la costa de Tacoronte por tierra y mar para hallar a la mujer desaparecida

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo reactivan este sábado el operativo
Tras una jornada de viernes agotadora y sin resultados, los equipos de emergencia han regresado a primera hora de este sábado en la costa de Tacoronte.

El objetivo es claro: localizar a la mujer que desapareció en la noche del pasado miércoles en esta zona del norte de Tenerife.

Un operativo por aire, tierra y mar en la costa de Tacoronte

Después de que el fuerte oleaje obligara a suspender las labores marítimas el jueves, las condiciones actuales han permitido reanudar el despliegue total.

En estos momentos, patrullas de la Guardia Civil peinan metro a metro la línea de costa, mientras una embarcación de Salvamento Marítimo rastrea las corrientes desde el mar.

La desaparición se produjo en mitad de la noche, lo que complicó las tareas desde el primer minuto.

Ahora, con el apoyo de medios especializados que ya trabajaron por aire durante el viernes, los efectivos tratan de aprovechar la tregua del mar para dar con alguna pista sobre su paradero.

