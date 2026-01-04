La Cabalgata de Reyes Magos más antigua de Canarias toma las calles de La Laguna: horario y recorrido

San Cristóbal de La Laguna se prepara para vivir este próximo lunes, 5 de enero, uno de sus días más especiales del año gracias a la visita de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente. De cara a esta cita mágica, la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento ha diseñado una amplia agenda de actos, para que todos los niños y niñas que lo deseen puedan entregar su carta a los grandes protagonistas del día y a sus cortes reales.
El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, remarcó que “esta celebración cargada de tradición y fantasía será el gran punto final a nuestra programación navideña, que un año más ha contado con un gran respaldo de la ciudadanía, que ha recorrido nuestras calles para disfrutar de nuestro alumbrado, de la Plaza de la Navidad, de la Cabalgata de Papá Noel o del Campamento Real, que este año alcanzará el hito de los 21.000 visitantes”.
Por su parte, el concejal de Fiestas lagunero, Dailos González, detalló que la jornada de Reyes arrancará a las 11:00 horas con la habitual recepción del alcalde y los concejales de la Corporación local a Melchor, Gaspar y Baltasar en el Salón de Plenos. Desde las 10:30 horas, también se ofrecerá amenización para las familias que se encuentren en los exteriores de la fachada del Ayuntamiento, todo ello a cargo de la compañía Habemus Teatro.
Una vez concluya este primer acto institucional, se iniciará un pequeño recorrido desde el arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo hasta la iglesia de La Concepción, en el que Sus Majestades de Oriente aprovecharán para recoger las cartas de los más jóvenes acompañados de personajes infantiles, fanfarria, camellos, cortes reales y personal de Correos.
Esta primera cita concluirá en la mencionada parroquia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán al público presente desde los balcones del torreón, engalanados para esta ocasión tan especial. Para cerrar este primer acto, Luis Yeray Gutiérrez hará entrega de las llaves mágicas de la ciudad, para facilitar la labor de los Reyes de Oriente en la madrugada del lunes al martes.
Cabalgata centenaria
La agenda se retomará a las 17:00 horas con el habitual acto de Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús de los Afligidos, en el Real Santuario del Cristo. Una hora y media después, a las 18:30 horas, dará comienzo el plato fuerte de este lunes con la salida de la Gran Cabalgata de Reyes de La Laguna, la más antigua de Canarias y la tercera más longeva de España, que data de 1912.
El recorrido partirá desde la calle Santo Domingo para, posteriormente, transcurrir por las calles Obispo Rey Redondo, Hermanos Marrero, Herradores y, finalmente, concluir en la calle Heraclio Sánchez por primera vez en su historia. Este cambio permitirá un itinerario más accesible y con mayores garantías de seguridad que en ediciones anteriores.
Un año más, el primer tramo de esta Cabalgata (desde la calle Santo Domingo hasta el primer tramo de la calle Obispo Rey Redondo) será sin ruido para facilitar la asistencia y el disfrute de personas con trastorno del espectro autista u otras sensibilidades. Asimismo, se habilitará un espacio para personas con movilidad reducida bajo el arco de luces de la también llamada calle Carrera. En este aspecto, ha sido fundamental la implicación y colaboración de la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento.
La comitiva real estará conformada por más de 400 figurantes y doce carrozas adornadas con distintas temáticas, como películas infantiles, dinosaurios, volcanes y grandes clásicos, como las comitivas reales y las carboneras. Tampoco faltarán los superhéroes, los grupos coreográficos, los muñecos hinchables luminosos, los pajes reales, las bandas musicales, los zancudos, malabaristas y personajes alusivos a estas fechas navideñas, entre otras sorpresas.
Para los que deseen alargar este lunes, la plaza de la Navidad del Cristo ofrecerá actuaciones musicales en directo y degustaciones gastronómicas desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.
Desde la concejalía de Fiestas se realizará un seguimiento a las previsiones meteorológicas de este próximo lunes. En caso de cualquier modificación de esta agenda, se informará debidamente a la ciudadanía por los distintos canales de comunicación oficiales del Ayuntamiento de La Laguna.