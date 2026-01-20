Cae un árbol de grandes dimensiones en el colegio Nuryana de La Laguna: “Se escuchó un estruendo”

Un árbol de grandes dimensiones ha caído este martes en el colegio Nuryana, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, afortunadamente, sin daños personales.
El incidente ocurrió sobre las 7:30 horas, justo en el momento en el que los alumnos accedían al centro educativo.
El árbol se desplomó por uno de los laterales del recinto escolar, concretamente por la zona por donde entran los vehículos a dejar a los estudiantes.
A pesar de la proximidad del suceso a la entrada del alumnado, no fue necesaria la asistencia sanitaria ni se produjeron heridos.
Según testigos presenciales, al coche de una de las trabajadoras le llegaron algunas ramas, aunque finalmente no hubo que lamentar daños materiales. “Se escuchó un estruendo”, explican.
La caída ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios han expresado su preocupación por la situación. “Chiquito peligro”, “¡Y los niños cerca!”, comentan algunos.
Otros han señalado la necesidad de revisar el estado del arbolado y el mantenimiento de las zonas exteriores del centro, recordando que a esa hora coincide la entrada del alumnado.
Algunos comentarios apuntan, además, a que hay más árboles en condiciones similares dentro del recinto y reclamaron medidas para evitar situaciones similares en el futuro.