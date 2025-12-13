Las fuertes rachas de viento arrancan de raíz árboles en Tenerife

Un árbol de grandes dimensiones ha caído en el municipio de San Cristóbal de La Laguna como consecuencia de las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Emilia, que afecta a Canarias.
Un vídeo de DIARIO DE AVISOS muestra cómo el ejemplar fue arrancado de raíz, cayó sobre un muro y fue derribando vallas a su paso, además de levantar parte del pavimento de la zona.
Tras el incidente, el área ha sido precintada por la Policía Local para evitar riesgos y garantizar la seguridad en el entorno.
Este suceso se enmarca en los numerosos efectos que está dejando el paso de la borrasca Emilia por Tenerife y el resto del Archipiélago, caracterizados principalmente por fuertes vientos, precipitaciones y un empeoramiento del estado del mar.
Más desperfectos por la borrasca Emilia
Durante las últimas horas, el viento ha provocado desperfectos en distintos puntos de la Isla, como en el Complejo Deportivo de La Cuesta, donde varias placas de la fachada se desprendieron y cayeron a la vía pública sin causar daños personales. En las cumbres de Tenerife se han registrado vientos huracanados, así como las primeras nevadas del otoño en Las Cañadas del Teide.
El paso del temporal ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la alerta máxima por fuerte oleaje en todo el Archipiélago, además de alertas por riesgo de inundaciones costeras y lluvias, una alerta por nevadas en Tenerife y una prealerta por tormentas de ámbito regional. En las cumbres de la Isla, por encima de los 1.700-1.800 metros, se esperan acumulaciones de nieve superiores a los 5 centímetros.
En Tenerife, la borrasca Emilia ha dejado 85 incidencias durante la última noche, la mayoría relacionadas con la acción del viento, como la caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano, además de obstáculos en la red viaria. El Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) permanece activo en situación de Alerta Máxima desde la tarde del viernes.
Entre las actuaciones más relevantes se encuentra el rescate de una persona a unos 100 metros de la costa en la playa de La Arenita, en El Palmar, tras ser arrastrada por el mar, en un operativo coordinado por Bomberos de Tenerife con apoyo de Salvamento Marítimo. Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, que finalmente fue utilizado por una sola.
La Aemet ha señalado que este sábado es el día más adverso del episodio, con rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en zonas altas, precipitaciones localmente fuertes con tormentas y un nuevo deterioro del estado del mar, especialmente en las vertientes norte y oeste de la Isla. En Izaña se han registrado rachas de hasta 146 km/h, temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide y acumulaciones de hielo de hasta 5 centímetros en El Portillo.
A nivel regional, el Cecoes 112 ha contabilizado más de 200 incidencias entre la medianoche y las 08.00 horas de este sábado, muchas de ellas vinculadas a la caída de árboles, farolas y otros elementos a la vía pública, con especial incidencia en el área metropolitana de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife mantiene activas las medidas preventivas, como el cierre de pistas, senderos y accesos en espacios naturales protegidos, la prohibición de permanecer en zonas de acampada y áreas recreativas, así como el cierre de accesos al Teide y de la carretera TF-42 en Garachico. También continúan suspendidas las actividades de pública concurrencia del Cabildo mientras siga activo el PEIN.