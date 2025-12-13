El viento de la borrasca Emilia provoca desperfectos en un polideportivo de Tenerife

El viento asociado a la borrasca Emilia ha provocado desperfectos en varios puntos de las Islas, como en un polideportivo de la zona metropolitana de Tenerife.
Las fuertes rachas de viento provocaron desprendimientos de varios elementos de la fachada del Complejo Deportivo de La Cuesta. Concretamente, varias placas que cubren la superficie de cemento cayeron a la calle, sin, por suerte, provocar daños personales.
Efectos de la borrasca Emilia
Los primeros efectos en Canarias del temporal denominado Emilia se dejaron sentir ayer con un balance donde destacan sobremanera los vientos huracanados que se registraron en las cumbres de Tenerife y la caída de las primeras nieves de este otoño en Las Cañadas, además de registrarse el rescate de un varón que accidentalmente cayó al mar en la costa de Arona, la cancelación de dos vuelos y el desvío de otros cinco y, finalmente, una treintena de incidentes repartidos por las distintas Islas sin que, felizmente, haya que lamentar herdos ni daños materiales de relevancia.
Las peores previsiones fueron para la madrugada y la mañana de hoy sábado, a tal punto que el Gobierno de Canarias ha decretado en este sábado una alerta máxima por el fuerte oleaje para toda Canarias, así como otras alertas por riesgo de inundaciones costeras y lluvias. También está activa una alerta por nevadas específica para Tenerife y una prealerta por tormentas que, de nuevo, abarca todo el Archipiélago.
En cumbres de Tenerife, por encima de los 1.700-1.800 metros, se esperan nevadas que podrán superar los 5 centrímetros. Mientras, en cumbres centrales de la isla de La Palma, tampoco se descartan nevadas por encima de los 1900 – 2000 metros, y que podrán acumular más de 2 centímetros de nieve.