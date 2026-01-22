Una joven, entre la vida y la muerte tras caer por unos acantilados en Tenerife

Una senderista de23 años y origen extranjero ha sido rescatada este jueves tras sufrir una caída en los acantilados de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta se recibió poco después del mediodía cuando la mujer caminaba junto a otras cuatro personas y se precipitó a una zona de difícil acceso.
Ante la situación, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Debido a las lesiones que presentaba la afectada y a la complejidad del terreno, el equipo del GES procedió a su localización y rescate aéreo, trasladándola hasta la helisuperficie de Adeje.
Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación básica y avanzada, logrando revertir la parada.
Una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Tras completar esta intervención, el helicóptero del GES regresó al lugar del incidente para rescatar a las otras cuatro personas que formaban parte del grupo, a quienes trasladó hasta la helisuperficie de La Guancha.
En ese punto, el personal sanitario del SUC atendió a una mujer de 21 años y origen extranjero que presentaba una crisis de ansiedad leve, siendo trasladada a un centro hospitalario. Los otros tres senderistas resultaron ilesos.
En el operativo participaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como Guardia Civil y Policía Local, que colaboraron con los recursos desplazados.
La Guardia Civil se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes.