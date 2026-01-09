Canco Rodríguez acude este domingo a ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’

El actor Canco Rodríguez será este domingo el invitado estrella de Una mala noche (la tiene cualquiera), que se emite en Televisión Canaria a partir de las 23.55 horas, donde repasará su regreso al personaje más icónico de su trayectoria en la película de próximo estreno Aída y vuelta. El intérprete repasará su vínculo con el Barajas, el reto de revisitarlo en la gran pantalla y anécdotas de rodaje, en una conversación marcada por el humor y la cercanía.
El late night dedica esta entrega a lo que más nos cuesta, una reflexión divertida sobre esos retos cotidianos que se hacen cuesta arriba. Jorge Galván tomará en esta ocasión las riendas del programa, en el que también participarán las artistas Carmen Cabeza, Satomi Morimoto y Rosario Pardo, recientemente incorporada al elenco de colaboradores, entre sketches, números musicales y juegos con el público.
La sección Talent Chou vuelve de la mano de Ninfa con una edición dedicada íntegramente al humor. En esta ocasión, dos monologuistas y contadores de chistes se subirán al escenario para compartir sus historias y ocurrencias, reforzando el espíritu festivo del programa en una noche diseñada para que el público olvide, al menos por un rato, “lo que más nos cuesta”.