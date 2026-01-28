Indignación en Tenerife: graban a carteristas robando a turistas a plena luz del día

Un grupo de carteristas fue grabado el lunes, 27 de enero de 2026, mientras robaba a varios turistas en plena zona del muelle de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide. El vídeo, difundido en redes sociales en el perfil Los Jardineros, ha provocado una oleada de indignación entre vecinos y usuarios, que aseguran no haber visto nunca una situación similar en ese enclave turístico.
En las imágenes se observa cómo varias personas rodean a los turistas mientras uno de ellos aprovecha el descuido para sustraer objetos personales.
Algunos usuarios señalan que los presuntos ladrones se percatan de que están siendo grabados y sueltan lo robado, lo que ha generado aún más comentarios y reacciones.
El vídeo ha abierto un intenso debate en redes. “Jamás había visto algo así”, comenta un vecino, mientras otros critican que la persona que grabó la escena no avisara a la Policía en ese momento.
¿Inseguridad en zonas turísticas de Tenerife?
También hay quienes señalan que la inseguridad va en aumento en zonas turísticas de Tenerife, comparando lo ocurrido en Los Gigantes con otros puntos de la Isla. “En Puerto de la Cruz es raro el día que no llegan turistas llorando a recepción porque les han robado”, comenta otro usuario.
Muchos vecinos piden que las imágenes se entreguen a la Policía para facilitar la identificación de los responsables y que se actúe con rapidez para evitar que situaciones similares se repitan. “Estas imágenes deberían estar ya en manos de las autoridades”, reclaman.