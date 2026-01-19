El CB Canarias supera su Junta de Accionistas con una situación económica “controlada” apelando al “control del gasto”

El CB Canarias SAD llevó a cabo en la tarde de hoy su Junta de Accionistas con una representación de 20. 133 acciones, el 59,70% del total. El club arrojó un beneficio de 204.536,67 euros en el último ejercicio económico, tras haber ingresado algo más de 11 millones de euros la pasada campaña.
Eusebio Díaz, director general del club, indicí que el presupuesto del ejercicio pasado fue de 11.386.000 euros “de los que algo más de un millón de euros fue gracias a la venta de entradas, abonos y productos oficiales. Por la ACB se ingresaron 900.000 euros y el resto correspondería a los patrocinadores, tanto Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo insular y Gobierno de Canarias, así como patrocinadores privados”.
“Hemos tenido la capacidad de generar ingresos por encima del presupuesto de gasto. Hemos tenido la capacidad de controlar el gasto, con un fondo de maniobra que aporta estabilidad y, es verdad, necesitamos fortalecer el patrimonio de la tesorería a corto plazo”, indicó Eusebio Díaz, director general del club.
En la misma línea comenzó Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, desvelando cómo fue el inicio de su trabajo una vez tomó las riendas: “Nos encontramos con una situación económica exigente, propia de una sociedad que compite al máximo nivel. Algunos ajustes no han sido sencillos. No hay causa de disolución, como podía haber ocurrido tras la campaña 24/25. La situación es de normalidad societaria con un beneficio económico”.
Cabrera indicó que “la colaboración de las entidades bancarias ha sido crucial, además de la aportación de las instituciones públicas. Además, el número de patrocinios privados se ha visto incrementado esta temporada”.
El presidente del CB Canarias fue tajante: “La SAD tieen ahora su deuda reestructurada. Estamos al día; la situación económica está controlada”.
Aniano Cabrera, en relación a la situación económica de la entidad y si esta tiene capacidad para firmar un nuevo jugador tras las salidas de Luis Costa y Kostas Kostadinov, indicó que “trabajan en ello” a la espera de que “se presente una buena oportunidad”.
La junta quiso mostrar sus condolencias por los recintes fallecimientos de Chucho Arencibia, Pipo, mítico aficionado del CB Canarias fallecido hoy, así como a las víctimas de la tragedia del tren de Córdoba.