El CD Tenerife completa una primera vuelta de fábula

El CD Tenerife cerró el pasado viernes ante el Talavera (1-0), una sensacional primera vuelta en el grupo primero de Primera Federación. Con unos números que hablan bien a las claras del dominio blanquiazul en estas primeras 19 jornadas: 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Los de Álvaro Cervera lograron 44 puntos de 57 posibles, constituyendo la segunda mejor primera vuelta de la historia de la categoría, solo superado por el CD Castellón que hizo 46 créditos en la temporada 2023/24. El conjunto albinegro ascendió de forma directa a Segunda División con un total de 82 puntos.
En ese equipo militaba el actual delantero del CD Tenerife, De Miguel, que cuajó un curso pletórico con 16 dianas.
El CD Tenerife ganó los primeros seis partidos
Tras la frustración que supuso el descenso a los infiernos, los blanquiazules arrancaron la competición, allá por el mes de agosto, ganando los seis primeros partidos ante Guadalajara (0-2), Mérida (3-0), Pontevedra (0-2), Ourense (3-0), Real Madrid Castilla (1-3) y Zamora (3-1), rival con el que abre el próximo sábado la segunda vuelta.
Pese a los triunfos ante el filial blanco y el Zamora, las sensaciones del equipo de Álvaro Cervera no fueron las mejores lo que atisbaba un lógico mal momento que quedó refrendado con el empate sin goles en la visita al huerto del Cacereño (0-0) y las dos derrotas consecutivas ante Unionistas de Salamanca en el Heliodoro (0-2), y Barakaldo, en una gélida noche de viernes, en la histórica Lasesarre (2-0).
Los de Cervera se recompusieron siete días después ganando a otro de los aspirantes al ascenso en A Malata frente al Racing de Ferrol (0-2), con los tantos de Nacho Gil y el canterano Ulloa.
A principios de noviembre llegó la inesperada derrota en casa ante el filial del Athletic (0-1), que llegaba en posiciones de descenso, pero luego los blanquiazules enderezaron el rumbo cogiendo velocidad de crucero: Celta Fortuna (4-0), segundo clasificado y único equipo que está aguantando el tirón del CD Tenerife, Arenas (1-4), Arenteiro (1-0), Lugo (2-2), tras ir ganando 0-2 en el Anxo Carro, Avilés Industrial (0-1), Ponferradina (2-0), Osasuna Promesas (0-2) y Talavera (1-0).
El representativo, si no se equivoca mucho de aquí a mayo, retornará a LaLiga Hypermotion como campeón de su grupo, aunque aún resta un largo y tortuoso camino por recorrer.