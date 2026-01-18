El conocido empresario y filatélico orotavense César Hernández García, propietario junto a su hijo César de Tejidos García Feo, uno de los comercios centenarios más antiguos de La Orotava, cumplió días atrás 90 años y lo celebró junto a familiares y amigos en el Liceo Taoro, donde se reunieron cerca de 80 personas. El almuerzo resultó una velada entrañable, animada además por el grupo Talismán, que hizo bailar a todos los asistentes. Felicidades a don César y que siga como una puncha.
El empresario orotavense César Hernández celebra su 90 cumpleaños en plena forma
