Telespazio Ibérica, propuesta para fabricar y lanzar la constelación de satélites ‘Islas Canarias’

La empresa Telespazio Ibérica SLU ha sido propuesta por la Mesa de Contratación del Cabildo para la adjudicación, por 21,3 millones, del contrato para el diseño, fabricación, lanzamiento, operación y obtención de imágenes de la constelación de satélites de órbita terrestre que se denominará Constelación Islas Canarias.
Así, de las tres ofertas que se presentaron a esta licitación del Cabildo, Telespazio Ibérica SLU fue la que obtuvo la puntuación más alta durante la evaluación técnica y económica. La propuesta de adjudicación de la Mesa fue aceptada por la Consejería insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, según se recoge en el último expediente publicado, el pasado día 14, en la plataforma de contratación del Cabildo.
Por lo que la previsión es que, si no hay imprevistos en la tramitación que falta, Telespazio Ibérica SLU será la que diseñará, fabricará y lanzará esta constelación de ocho satélites.
Esta empresa forma parte del Grupo Telespazio, compañía fundada en 1961 en Italia y dedicada a la provisión de servicios de tecnología satélite y aplicaciones de geoinformación, con sede en Roma, presencia en quince países y cuatro centros espaciales.
Cabe apuntar que de las tres ofertas a la licitación, Open Cosmos Canarias fue excluida del proceso ya que “ha incumplido las cláusulas 18.2.14, 28, 30.5 y 45 así como el Anexo XXII.A del pliego de cláusulas administrativas y particulares que rige la contratación, y vulnerado los principios básicos de la contratación pública, regulados en los artículos 1 y 132 de la LCSP, así como el principio de riesgo y ventura regulado en el artículo 197”, según recoge el expediente.
Este proyecto, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias y otras entidades tecnológicas del Archipiélago, tiene como objetivo crear una constelación de satélites de órbita baja que proporcione imágenes diarias de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y bajo demanda del resto del territorio canario. Esta iniciativa proporcionará información satelital en tiempo real que permitirá detectar y prevenir incendios forestales y desastres naturales; monitorizar los efectos del cambio climático y optimizar la gestión del agua y los recursos naturales, entre otras utilidades.
La última previsión del Cabildo era que, tras la adjudicación, las fases de diseño y desarrollo comenzaran en este 2026. La puesta en operación de la constelación de satélites está programada para 2028.