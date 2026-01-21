Un año para regular la movilidad en el Teide: el Cabildo aplicará controles de acceso en coche

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha avanzado este miércoles que la corporación se da un plazo aproximado de un año para regular la movilidad en el Parque Nacional del Teide, una vez que ha obtenido las competencias del Gobierno de Canarias.
En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que el Plan Rector de Uso y Gestión —recurrido por colectivos ecologistas ante el TSJC— no se centra solo en aspectos “meramente ambientales” y hace hincapié también en los accesos, incorporando “medidas transitorias” como la apuesta por el transporte colectivo y el control en determinadas franjas horarias.
A su vez ha indicado que hay un escaso número de plazas para aparcamiento disponibles, denominadas “islas”, lo que requerirá un “control semejante” al que se hace con los senderistas, es decir, establecer sistemas de control para el acceso cuando se acceda con vehículo particular.
Ruano ha puesto como ejemplo la última nevada que recibió el parque y que permitió organizar un sistema de guaguas lanzadera que “racionalizó bastante” la visita y permitió que “todo el mundo” pudiera ver la nieve.
Ha valorado también el inicio del cobro por subir al pico del Teide y algunos senderos —los tinerfeños están exentos— subrayando que la medida “se vincula, no a una recaudación, sino al control de la visita” con el fin de lograr la “conciliación” entre el disfrute del medio natural y una carga ordenada.
En su opinión esta medida “es un gran avance”, que ya empezó a finales del año pasado cuando se empezó a requerir el equipamiento adecuado para acceder al pico, pues hay gente subía “en cholas” cuando se trata de un clima de alta montaña.
“La medida es una medida para la conservación, para la mejor gestión de la visita y creo que este es realmente el deseo del equipo de gobierno”, ha indicado, remarcando que estas pequeñas ecotasas son “la vía para controlar el acceso” a los espacios naturales más frágiles, caso del barranco de Masca.
Más de 13.000 euros en las primeras 24 horas de la ecotasa del Teide
El Cabildo de Tenerife ha recaudado 13.243 euros en las primeras 24 horas de aplicación de la ecotasa para el acceso al Parque Nacional del Teide, puesta en marcha este domingo a través de la plataforma digital Tenerife ON.
Según el informe de reservas correspondiente al primer día de funcionamiento del sistema, hasta el momento de cierre del balance se han registrado 704 reservas ciudadanas, de las cuales 424 han estado sujetas a cobro, al tratarse de visitantes no residentes o perfiles no exentos de la tasa.
La recaudación reflejada corresponde al importe previo a las deducciones bancarias.
VISITAS GUIADAS
De esta forma, durante la jornada del 19 de enero se han gestionado un total de 1.346 plazas de las que 46 son de residentes en Tenerife; 36 plazas de residentes canarios; 108 de menores de 16 años y 1.156 plazas de no residentes.
El volumen de reservas del primer día de aplicación de la ‘ecotasa’ se sitúa en línea con las semanas previas, pues el 19 de enero hubo 704 reservas, el 12 de enero 900 reservas y el 5 de enero, 792.
En cuanto a las visitas guiadas, se realizaron 6 reservas activas de guías, que incluyen un total de 28 personas.
La ‘ecotasa’, que puede alcanzar hasta 25 euros por visitante no residente, tiene como objetivo contribuir a la conservación del Parque Nacional del Teide, regular la presión turística, mejorar la experiencia del visitante y garantizar la protección de uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias y Patrimonio Mundial de la Unesco, ha detallado Ruano.
Así, la recaudación obtenida se destinará a actuaciones de conservación ambiental, control de accesos, mejora de infraestructuras, vigilancia y sostenibilidad del entorno.