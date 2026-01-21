Destellos fugaces pueblan el capitalino Espacio Cultural El Tanque con ‘Glimpse’

El interior del Espacio Cultural El Tanque se transforma en un universo en constante movimiento, color y sonidos que se entrelazan para revelar destellos fugaces de la realidad. Así es Glimpse, la nueva instalación site-specific del artista brasileño Pedro Torres, que se puede contemplar hasta el 5 de abril, con entrada libre, en el antiguo depósito de petróleos de la capital tinerfeña.
NEBULOSO PRESENTE
La comisaria de la instalación, Diana Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, 1984), explica que el concepto glimpse remite a una mirada momentánea, a algo que se ve de forma breve e incompleta. “La falta de claridad caracteriza nuestro nebuloso presente. El único pronóstico con el que ha comenzado 2026 es el de lo incierto: somos incapaces de imaginar a dónde se encamina el mundo”, argumenta. En su opinión, las lecturas apocalípticas y los escenarios distópicos “parecen multiplicarse mientras la información -como nuestra inquieta atención- se mueve a velocidades vertiginosas. Todo pasa, todo se olvida y nada parece dejar huella. Pero, tal vez, un breve destello consiga mantener abierta alguna clase de promesa”.
Pedro Torres, que reside en Barcelona, ha adaptado su lenguaje artístico a las singulares características de este espacio cultural, invitando a los visitantes a sumergirse en una experiencia inmersiva que fusiona tecnología, arte y percepción.
Nacido en Glória de Dourados en 1982, Pedro Torres es conocido por sus investigaciones sobre la luz, el tiempo y la percepción. Para Glimpse ha creado una instalación que combina vídeo digital en bucle, niebla artificial, metacrilatos espejados y dicroicos, telas, motores, sonido y focos de luz, generando un entorno en constante transformación. La obra invita al público a habitar un espacio donde cada instante se percibe como un breve destello, un glimpse de realidad que apenas se revela.