Desviados 11 vuelos y 17 cancelaciones en Tenerife Norte por meteorología adversa

Se esperan vientos por encima de los 80 kilómetros por hora
El viento, la lluvia y una densa niebla han provocado, por el momento, el desvío de 11 vuelos y la cancelación de otros 17 en el aeropuerto Tenerife Norte este domingo, informaron a EFE fuentes de Aena.

Entre los vuelos desviados, todos salvo uno que regresó a Gran Canaria han acabado aterrizando en Tenerife Sur.

Se trata de dos vuelos que partieron de Gran Canaria, uno de Bilbao, tres de Madrid, uno de Barcelona, uno de Alicante y uno de El Hierro.

En cuanto a las cancelaciones, los vuelos afectados son uno con salida desde El Hierro, dos de Gran Canaria, uno de Fuerteventura, uno de Lanzarote y cinco de La Palma; además de uno que tenía previsto despegar desde Tenerife Norte rumbo a Bilbao, tres a La Palma, uno a Fuerteventura y dos a El Hierro.

Por el momento no ha habido más incidencias en el resto de aeropuertos de Canarias por meteorología adversa, apuntan desde Aena.

