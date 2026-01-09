La DGT no multará por no llevar la baliza v16 durante “un plazo razonable”

Las fuerzas de seguridad actuarán con margen de tolerancia durante un “tiempo prudencial” y no sancionarán de inmediato a los conductores que todavía no lleven en su vehículo la baliza luminosa V-16, obligatoria desde el 1 de enero. El Ministerio del Interior considera esta medida “clave” para reducir el elevado número de atropellos mortales en carretera.
Así lo explicó el ministro Fernando Grande-Marlaska durante la presentación del balance provisional de siniestralidad vial de 2025, un año que se cerró con 1.119 fallecidos en los 1.028 accidentes mortales registrados en la red viaria española. De ese total, 103 víctimas eran peatones, cerca del 10%, y un “porcentaje significativo” de estos atropellos se produjo cuando las personas salieron de su vehículo por distintos motivos, en muchos casos para colocar los triángulos de emergencia.
Según los datos manejados por Interior, cada año mueren de media unas 25 personas arrolladas mientras señalizan una avería o un accidente. “Quien ha tenido que bajarse del coche para poner un triángulo es consciente del peligro real que supone”, subrayó el ministro, quien defendió la necesidad de adoptar medidas que frenen esta tendencia.
El departamento que dirige Marlaska sostiene que la baliza V-16 ofrece ventajas claras: evita que el conductor tenga que abandonar el vehículo, emite una señal luminosa visible a gran distancia —hasta un kilómetro— y se conecta al sistema de vehículo conectado, permitiendo que la incidencia se comunique automáticamente a navegadores, paneles informativos y otros usuarios de la vía.
“El propósito no es multar ni recaudar, sino proteger vidas”, insistió el ministro de Interior, aunque aclaró que el plazo de flexibilidad sin sanciones lo fijarán la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Sobre el grado de implantación del dispositivo, Marlaska reconoció que no se dispone aún de cifras exactas. “Deberían llevarlo todos, porque su uso es obligatorio desde el 1 de enero”, señaló, aunque destacó que su utilización es cada vez más frecuente. Actualmente, explicó, alrededor de 3.000 conductores la emplean cada día para señalizar incidencias, lo que permite al Ministerio mostrarse “razonablemente optimista” respecto al cumplimiento de la normativa.