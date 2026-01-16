Día Mundial de la Croqueta: estos son los 10 sitios de Canarias donde puedes comer las mejores

Este 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una excusa perfecta para rendir homenaje a uno de los platos más populares de la gastronomía española. Crujiente por fuera, cremosa por dentro y capaz de adaptarse a casi cualquier ingrediente, la croqueta ha encontrado en Canarias un terreno fértil para reinventarse con productos locales, técnicas de alta cocina y recetas tradicionales.
Desde restaurantes con estrella Michelin hasta tascas de toda la vida, el Archipiélago ofrece propuestas que destacan tanto por su calidad como por su creatividad. A continuación, una selección de diez establecimientos donde comer algunas de las mejores croquetas de Canarias, atendiendo a reconocimientos gastronómicos, opiniones de expertos y valoraciones del público.
1. Qué Leche (Las Palmas de Gran Canaria)
Este restaurante de autor ha convertido la croqueta en uno de sus sellos de identidad. Su versión de pollo asado con bechamel ahumada destaca por su intensidad y una textura especialmente cremosa.
2. Etéreo by Pedro Nel (Santa Cruz de Tenerife)
Elegancia en la presentación y sabor cuidado al detalle. Las croquetas de chorizo de Teror, junto a otras versiones gourmet, figuran habitualmente entre las más elogiadas de la capital tinerfeña.
3. La Gatera Gastrobar (Puerto de la Cruz, Tenerife)
Cocina canaria reinterpretada con personalidad. Sus croquetas de queso de cabra con cebolla caramelizada combinan un exterior crujiente con un interior suave y muy aromático.
4. Deliciosa Marta (Las Palmas de Gran Canaria)
Reconocido por la Guía Repsol, este restaurante apuesta por una cocina refinada. Las croquetas de jamón ibérico sobresalen por su bechamel sedosa y un sabor profundo y equilibrado.
5. El Rincón de Juan Carlos (Adeje, Tenerife)
La alta gastronomía también tiene espacio para este clásico. En este restaurante con estrella Michelin sorprenden elaboraciones como las croquetas de carabinero o rabo de toro, de ejecución impecable.
6. Tasca El Obispado (La Laguna, Tenerife)
Un local de ambiente cercano donde la tradición manda. Aquí se sirven croquetas caseras de ropa vieja, bacalao o morcilla dulce, muy valoradas por su sabor auténtico.
7. El Duende del Fuego (Los Llanos de Aridane, La Palma)
Comprometido con una cocina saludable y sin gluten, este gastrobar destaca por sus croquetas veganas de setas y plátano macho, aplaudidas por su originalidad y buena textura.
8. La Tasca de Enfrente (Santa Cruz de Tenerife)
Pequeño en tamaño, grande en sabor. Sus croquetas de queso ahumado palmero con un toque de mojo rojo se han convertido en una de las sorpresas más comentadas de la ciudad.
9. El Toro y el Laurel (Teguise, Lanzarote)
Apuesta por productos de kilómetro cero y recetas creativas. Su versión de croquetas de gofio y pescado salado ofrece una experiencia diferente, muy ligada a la identidad de la isla.
10. Restaurante La Hierbita (Santa Cruz de Tenerife)
Un clásico del casco histórico donde las croquetas siguen siendo protagonistas. Jamón, atún o espinacas forman parte de una carta que mantiene viva la cocina tradicional canaria.