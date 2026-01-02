cultura

El actor Carlos Iglesias, invitado estrella de este domingo en ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’

Rosario Pardo se incorpora como colaboradora, después de estar como invitada, del ‘late night’ que conduce cada semana el humorista y actor Aarón Gómez en Televisión Canaria
Rosario Pardo y Carlos Iglesias. / DA
Televisión Canaria emite este domingo, sobre las 23.55 horas, un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), el irreverente late night presentado por Aarón Gómez, esta vez dedicado a Lo que nos quita el sueño. Carlos Iglesias, recordado por sus inicios en televisión en Esta noche cruzamos el Mississippi y su popular personaje de Benito Lopera en la serie Manos a la obra, visita el plató para presentar su nueva película como director, La bala. Este drama histórico con tintes de thriller aborda la memoria, las heridas del pasado y los secretos familiares que salen a la luz décadas después.

Además, la actriz Rosario Pardo se suma al elenco de colaboradores tras su reciente paso como invitada, aportando su mirada irónica y tierna sobre las preocupaciones cotidianas. Junto a Jorge Galván y Roberto Kamphoff, enriquecerá el programa con humor gamberro y “entrevistas imposibles”. Ninfa conducirá una edición especial del Talent Chou, íntegramente dedicada al humor.

