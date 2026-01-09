el tiempo

El Gobierno pone fin a dos prealertas activas en Canarias

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
Día 'negro' en el mar de Tenerife: tres fallecidos y más de una quincena de heridos
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento en las islas a partir de las 08:00 horas de hoy, viernes 9 de enero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Ámbito territorial

Isla de La Palma; litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro; oeste y suroeste de La Gomera; y norte y oeste de las restantes islas. Costas del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife.

Una vez finalizadas las condiciones que dieron lugar a la situación, se finaliza la prealerta.

