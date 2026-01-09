Duncan Wingen, meteorólogo, avisa de la llegada de varios frentes atlánticos: “Las lluvias en Canarias podrían ser intensas”

Nuevos frentes atlánticos serán los responsables de la llegada de lluvias a Canarias en una situación, según destaca Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored, que afectará al conjunto del país.
El modelo europeo de predicción meteorológica vuelve a señalar un cambio de patrón atmosférico para los próximos días, con la llegada de nuevos frentes atlánticos que podrían reactivar las lluvias en amplias zonas del país. En los mapas más recientes ya aparece un frente frío asociado a una borrasca profunda que avanzaría desde el Atlántico y se situaría al sur de las islas británicas, acompañado por una vaguada en niveles medios de la troposfera. Todo apunta a que, una vez más, se abrirá la puerta del Atlántico, una configuración típica de episodios inestables en invierno.
El choque entre una masa de aire polar, ligada a la vaguada, y aire subtropical en el entorno de la dorsal anticiclónica favorecería la formación de un primer sistema frontal activo, en pleno proceso de frontogénesis. A partir de este escenario, los expertos analizan un nuevo episodio de lluvias y viento, con especial atención al recorrido de los frentes atlánticos y su posible impacto tanto en la Península como en Canarias.
Según las últimas salidas del modelo europeo, el frente alcanzaría Galicia durante la madrugada del martes 13 de enero, avanzando posteriormente por Portugal y afectando durante la tarde a las comunidades del oeste peninsular. La jornada podría cerrarse con precipitaciones destacadas en Galicia, Asturias, la mitad occidental de Castilla y León, el Sistema Central, Extremadura y el oeste de Andalucía, con acumulados que oscilarían entre 10 y 35 litros por metro cuadrado, especialmente a partir de la segunda mitad del día.
Los mayores registros de lluvia se concentrarían en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, el litoral de Pontevedra (Rías Baixas) y las zonas montañosas de Ourense, áreas especialmente sensibles cuando los vientos soplan del suroeste y los frentes atlánticos entran desde el océano. En puntos próximos a la frontera con Portugal podrían alcanzarse valores de 40 a 45 l/m², e incluso rondar los 50 l/m² en la cara sur del Sistema Central.
A medida que el frente avance hacia el interior peninsular, tenderá a debilitarse al encontrarse con la influencia de la dorsal anticiclónica. No obstante, los modelos aún muestran incertidumbre sobre hasta qué punto logrará adentrarse. En las actualizaciones más recientes cobra relevancia otro aspecto: el sistema frontal podría extender su influencia hasta Canarias, donde se prevén chubascos localmente intensos, una situación poco habitual pero posible cuando los frentes atlánticos logran descender de latitud y alcanzar el Archipiélago.
En las áreas de montaña de la Península se esperan nevadas, especialmente en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. La cota de nieve se situaría inicialmente en torno a los 1700 metros, descendiendo hasta los 1000 metros al final de la jornada. Los mayores espesores quedarían reservados para cotas superiores a los 2000 metros, ya que la masa de aire no será especialmente fría.
Antes del paso del frente, los vientos soplarán del sur, rolando a suroeste conforme avance el día. Aunque podrían registrarse rachas fuertes en Galicia y en zonas elevadas, no se espera un temporal especialmente severo. En la costa gallega, el oleaje podría alcanzar 3 a 4 metros, con mayor incidencia en los litorales de Pontevedra y A Coruña.