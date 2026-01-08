El Gobierno de Canarias mantiene dos prealertas que afectan a todas las Islas

Tras el paso sobre Canarias de la borrasca Emilia y del frente asociado a la borrasca Francis, el Gobierno regional ha lanzado este jueves, 8 de enero de 2026, un importante recordatorio a la ciudadanía en sus perfiles oficiales en las redes sociales. Y es que mantiene las prealertas por viento y fenómenos costeros, si bien da por finalizada la decretada por lluvias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria.
Respecto a la borrasca Goretti, que desde hoy afecta a buena parte del norte peninsular y Baleares, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no muestra que vaya tener una incidencia significativa en las Islas. si bien prevé un fin de semana con lluvias débiles, viento, calima y posibles heladas en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.
LA PREVISIÓN DE LA AEMET EN CANARIAS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS
Para mañana viernes 9 de enero, en las islas orientales y Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con tendencia a intervalos nubosos en el norte y este a últimas horas. La Aemet señala probable calima ligera en la provincia oriental durante la primera mitad del día.
En el resto del Archipiélago se espera un tiempo poco nuboso o con intervalos, aunque en La Palma se prevén cielos nubosos en el norte y este, con probables precipitaciones débiles durante la madrugada.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se esperan heladas débiles o localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife, sin descartarse en cumbres de La Palma y Gran Canaria.
El viento será moderado de componente este, con intervalos de fuerte en las cumbres centrales de Tenerife, donde la probabilidad de rachas muy fuertes es baja.
SÁBADO: NUBOSIDAD EN EL NORTE Y LIGERO ASCENSO TÉRMICO EN EL ESTE
El sábado 10 de enero estará marcado por intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en las islas occidentales y un ligero ascenso en las orientales.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado del este.
DOMINGO: CLAROS EN EL ESTE Y EN EL SUR DE LAS ISLAS MONTAÑOSAS
Para el domingo 11 de enero, la Aemet prevé predominio de intervalos nubosos, con apertura de claros en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas durante el día.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento continuará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.