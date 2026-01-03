‘Francis’ descarga chubascos y cancela vuelos en las Islas

El paso de la borrasca Francis por Canarias está dejando no solo bajas temperaturas y la deseada lluvia, que está empapando la tierra. También está ocasionando importantes problemas en los aeropuertos, donde ayer se registraron un total de 23 cancelaciones y quince desvíos de vuelos, además de un gran número de retrasos, concentrados en las islas de La Palma, Tenerife, El Hierro y Lanzarote, según los datos aportados por Aena hasta las 20.00 horas. La mayoría de los vuelos afectados fueron interinsulares, aunque también sufrieron contratiempos varias conexiones con Sevilla, Madrid, Amsterdam y Hamburgo.
El Gobierno de Canarias declaró desde el mediodía de ayer la situación de alerta por fenómenos costeros en toda Canarias e hizo lo mismo, pero por vientos, en Gran Canaria, La Palma y Tenerife, junto a la prealerta en el resto de las islas. Ante esta declaración, el Cabildo de Tenerife mantiene activado su Plan Insular de Emergencias de manera preventiva y recomienda tener especial cuidado con el mar en las costas del Norte, pero también en todo el litoral de los municipios de Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona. Una vez más, se apela a la prudencia de la ciudadanía para evitar acercarse a la costa.
Según se informó ayer desde la Corporación insular, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en Tenerife avisos por rachas de viento que pueden alcanzar o incluso superar los 80 kilómetros por hora hasta las seis de la tarde de hoy, sábado. Se debe prestar especial atención a las zonas altas, en la cordillera dorsal, en La Laguna y en la vertiente sur.
En cuanto a los avisos por fenómenos costeros por viento de fuerza 7, la atención se concentra en la costa del área metropolitana, en concreto, en los municipios de Tacoronte, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria.
Temperaturas bajo cero
Según los datos de la Aemet, hasta las 21.30 horas de ayer, la temperatura mínima registrada en Canarias se localizó en la estación de Izaña, con el termómetro a medio grado bajo cero. En la del Roque de Los Muchachos se alcanzaron los -0,2 grados. La lluvia está regando estos días las Islas, donde los barrancos vuelven a correr, especialmente en islas como La Palma, pero también con incidencia en Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. Además, el viento alcanzó los 91 kilómetros por hora en Igualero, en el municipio gomero de Vallehermoso, con rachas que llegaron a los 123 km/h, y los 82 km/h en Izaña, con rachas de hasta 111 kilómetros por hora.
Según la información aportada por el Gobierno de Canarias, las rachas de viento del oeste y suroeste pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Incluso se podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, de manera puntual, en Tenerife. De manera más localizada, también en las cumbres y medianías del norte y del sur de La Gomera y de El Hierro, así como en el nordeste y sur de Tenerife.
Ante la situación de alerta, se recomienda a los municipios la adopción de las medidas preventivas que consideren necesarias especialmente en las zonas inundables y playas y lugares de baño, además de zonas de especial afluencia en estos ámbitos. Se pide, además, reforzar la vigilancia y señalización de puntos críticos del litoral susceptibles de impacto del oleaje.