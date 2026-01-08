La Aemet avanza la previsión del tiempo en Canarias para el fin de semana: calima, lluvias y heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana mayoritariamente estable en Canarias, con cielos poco nubosos o con intervalos, escasa probabilidad de precipitaciones y temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, especialmente en las islas orientales. El viento del este y nordeste será protagonista durante los próximos días.
El frente asociado a la borrasca Goretti, que afecta desde hoy a la Península y Baleares, apenas afectará al Archipiélago canario, si bien se producirán lluvias débiles, principalmente en el norte de las islas más montañosas.
Viernes: calima ligera y heladas en cumbres
Para este viernes 9 de enero, en las islas orientales y Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, con tendencia a intervalos nubosos en el norte y este a últimas horas. La Aemet señala probable calima ligera en la provincia oriental durante la primera mitad del día.
En el resto del Archipiélago se espera un tiempo poco nuboso o con intervalos, aunque en La Palma se prevén cielos nubosos en el norte y este, con probables precipitaciones débiles durante la madrugada.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se esperan heladas débiles o localmente moderadas en las cumbres centrales de Tenerife, sin descartarse en cumbres de La Palma y Gran Canaria.
El viento será moderado de componente este, con intervalos de fuerte en las cumbres centrales de Tenerife, donde la probabilidad de rachas muy fuertes es baja.
Sábado: nubosidad en el norte y ligero ascenso térmico en el este
El sábado 10 de enero estará marcado por intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde habrá baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en las islas occidentales y un ligero ascenso en las orientales.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado del este.
Domingo: claros en el este y en el sur de las islas montañosas
Para el domingo 11 de enero, la Aemet prevé predominio de intervalos nubosos, con apertura de claros en las islas orientales y en el sur de las islas montañosas durante el día.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, mientras que el viento continuará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.