Llega “Goretti”: la AEMET alerta de una nueva borrasca con ciclogénesis explosiva, así afectará a Canarias

La llegada de la borrasca Goretti provocará en las próximas jornadas un cambio brusco del tiempo en España, con lluvias, nieve, rachas de viento muy fuertes y un temporal marítimo especialmente adverso en el norte peninsular. El sistema atlántico entrará en un proceso de ciclogénesis explosiva, un fenómeno que intensifica de forma rápida las borrascas y multiplica sus efectos.
Según Meteored, entre mañana y el viernes, Goretti se profundizará bajo la influencia del chorro polar al sur de las islas británicas. Este escenario favorecerá una rápida caída de presión y dará lugar a condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas de Europa occidental. En España el impacto será menor que en Francia, pero suficiente para dejar mar muy alterada, viento intenso y precipitaciones en varias comunidades.
La ciclogénesis explosiva se caracteriza por la intensificación acelerada de una borrasca en pocas horas. Cuando se produce, los efectos más frecuentes son fuertes vientos, oleaje significativo y lluvias persistentes en áreas concretas. En el caso de Goretti, su formación bajo la corriente en chorro aumenta la probabilidad de un episodio de temporal marítimo en el Cantábrico y en el noroeste.
Durante el miércoles se mantendrá una relativa estabilidad en gran parte de la Península y Baleares, aunque un frente atlántico empezará a aumentar la nubosidad en el noroeste y el Cantábrico. Se esperan precipitaciones débiles en Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro, el norte del Sistema Ibérico y los Pirineos, con chubascos aislados en otros puntos del norte y del oeste.
La cota de nieve irá ascendiendo con la entrada del frente, desde 500–600 metros hasta 1.000–1.200 metros, aunque de forma puntual podría nevar a menor altitud en el centro-norte. Se prevén acumulados relevantes en el Pirineo y posibles en la Cordillera Cantábrica. En Canarias, el episodio apenas tendrá incidencia, con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y rachas fuertes de alisio.
Las temperaturas máximas tenderán a subir en la mayor parte del país, salvo en algunos valles del suroeste y del extremo nordeste. El viento soplará de componente oeste, con intensidad moderada en zonas costeras y el tercio oriental, aunque con rachas muy fuertes en el Cantábrico, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán.
De cara a mañana, el ascenso térmico será más acusado en la Península y Baleares, con especial incidencia en el este y en el archipiélago balear. Las heladas quedarán limitadas a zonas altas del interior y al Pirineo. A lo largo del día aumentará la nubosidad, con nieblas matinales en ambas mesetas, el interior de Galicia y áreas de montaña del norte.
Las primeras lluvias aparecerán en el Pirineo y, a partir del mediodía, en el noroeste peninsular, donde los mayores acumulados se concentrarán en el oeste de Galicia, con precipitaciones localmente fuertes y persistentes que anunciarán la entrada del frente asociado a Goretti. La inestabilidad se irá extendiendo por el Cantábrico y el resto del cuadrante noroeste.
La nieve se situará inicialmente entre 1.000 y 1.300 metros en el extremo norte, subiendo después a 1.500–1.700 metros. El viento del oeste y noroeste se intensificará notablemente, con rachas de 80–90 km/h en zonas del interior este, suroeste de Asturias, A Mariña lucense y norte de Burgos, donde se han activado avisos amarillos.
El estado de la mar será uno de los elementos más adversos del episodio. En el Cantábrico y Galicia se esperan olas por encima de los 4 metros, con un escenario especialmente complicado en el noroeste de A Coruña, donde se ha activado aviso naranja por fenómenos costeros, con alturas significantes de 5 a 6 metros. Canarias quedará al margen de este temporal marítimo.
El viernes, un nuevo frente vinculado a Goretti dejará cielos muy nubosos y precipitaciones en gran parte del territorio. Las lluvias serán más abundantes en el norte y noroeste, con carácter localmente fuerte y persistente en el Cantábrico y el Pirineo occidental. En el resto del país tenderán a ser más débiles y no alcanzarán de forma significativa al tercio oriental, Alborán ni Baleares, donde se abrirán claros.
La cota de nieve volverá a bajar con rapidez, desde 1.500 metros hasta 500 metros en la mitad norte, con acumulados probables en zonas de montaña del extremo septentrional. En Canarias continuará el tiempo estable, con aumento de nubosidad a últimas horas y viento moderado del este.
Las temperaturas máximas descenderán en el norte y en áreas de montaña, mientras que subirán en el centro y el sur. Las mínimas bajarán en Galicia, el Cantábrico y el Pirineo, con pocos cambios en las Islas. El viento del oeste-noroeste seguirá dejando rachas de 70–80 km/h en el norte, el este y Baleares, con situación marítima adversa en el Cantábrico y nuevos avisos por fenómenos costeros.