el tiempo

La Aemet vuelve a activar avisos: cinco Islas en amarillo

El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de extremar las precauciones
borrasca hipólito
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias para este miércoles 7 y jueves 8 de enero, ante un episodio de inestabilidad que fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, coincidiendo con el arranque del nuevo año y la llegada de la borrasca de alto impacto denominada Francis.

Según la previsión, el tiempo en Canarias estará marcado por rachas de viento con máximas de 70 km/h, afectando principalmente a zonas altas, vertientes este-sudeste y oeste-noroeste, así como a la zona de El Paso en La Palma.

  1. Un frente frío visitará Canarias en Nochebuena y Navidad: las lluvias podrían ser fuertesCanarias mira al cielo: la Aemet anuncia lluvias y heladas en el Teide
  2. La Aemet detalla cómo evolucionará el tiempo en Canarias tras ampliar los avisosEl Gobierno pone fin a una prealerta activa en Canarias

Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife permanecen en aviso amarillo por vierto a partir de las 10:00 horas de este miércoles, previsto hasta mañana jueves a las 06:59 horas.

En cuanto a los fenómenos costeros, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife será las islas que más se vean afectadas por esta condición. El aviso por oleaje entra en vigor a las 12.00 horas de este miércoles y está activo hasta las 23.59 horas del mismo día.

En Tenerife, la zona sur y oeste de la isla, donde se espera viento del noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Llamamiento a la población: precaución y vigilancia

El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras, especialmente en los tramos señalados. Se recuerda a la ciudadanía:

  • Evitar acercarse a zonas de rompiente o espigones.
  • No realizar actividades acuáticas con fuerte oleaje.
  • Mantenerse informado de las actualizaciones oficiales.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas