La Aemet vuelve a activar avisos: cinco Islas en amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias para este miércoles 7 y jueves 8 de enero, ante un episodio de inestabilidad que fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, coincidiendo con el arranque del nuevo año y la llegada de la borrasca de alto impacto denominada Francis.
Según la previsión, el tiempo en Canarias estará marcado por rachas de viento con máximas de 70 km/h, afectando principalmente a zonas altas, vertientes este-sudeste y oeste-noroeste, así como a la zona de El Paso en La Palma.
Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife permanecen en aviso amarillo por vierto a partir de las 10:00 horas de este miércoles, previsto hasta mañana jueves a las 06:59 horas.
En cuanto a los fenómenos costeros, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife será las islas que más se vean afectadas por esta condición. El aviso por oleaje entra en vigor a las 12.00 horas de este miércoles y está activo hasta las 23.59 horas del mismo día.
En Tenerife, la zona sur y oeste de la isla, donde se espera viento del noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).
Llamamiento a la población: precaución y vigilancia
El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras, especialmente en los tramos señalados. Se recuerda a la ciudadanía:
- Evitar acercarse a zonas de rompiente o espigones.
- No realizar actividades acuáticas con fuerte oleaje.
- Mantenerse informado de las actualizaciones oficiales.